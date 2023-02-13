День российской науки

В новых условиях роль отечественных учёных становится ключевой. С помощью их открытий Россия должна добиться технологического суверенитета, полностью обеспечить себя сквозными технологиями и разработать технологии прорывные.

В этот день Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и вручает премии молодым учёным. Глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников планирует в ходе заседания поднять вопрос о формирования госзадания для научных учреждений.

Крючкова Светлана Алексеевна

Председатель, генеральный директор РСОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида»

Развитие научной деятельности в совершенствовании новых технологий, новейших веществ, лекарственных средств, вакцин и так далее требует очень пристального внимания и поддержки со стороны всех ветвей власти и руководства научного учреждения.

Должен быть изменен подход и государственная политика по финансированию, обеспечению современным технологическим оборудованием, кадровым составом способным решать сложные научно-исследовательские задачи и определен государственный заказ. Поддержка и популяризация и развитие науки в конечном итоге будет способствовать повышению уровня образования, здравоохранения, модернизация и совершенствование техники, технологий производства для достижения технологического суверенитета, а в конечном итоге экономический прорыв и повышение уровня жизни населения страны.

Марголина Ольга Павловна

Член Общественной палаты Смоленской области, журналист газеты «Рабочий путь», главный редактор газеты «Смоленские губернские ведомости»

Юные смоляне хорошо знают и чтут не только российских ученых, но и наших знаменитых земляков, которые изменили научное мировоззрение своего времени – путешественников Н. М. Пржевальского и П. К. Козлова, авиаконструктора С. А. Лавочкина и других.

В рамках празднования Дня российской науки в Смоленской области проходят различные активности – как очно, так и в онлайн-формате. Они посвящены российским ученым и их изобретениям, а также новейшим технологиям.

В дальнейшем Смоленский государственный университет станет площадкой для реализации идей школьников. Ребята найдут здесь наставников и под их чутким руководством смогут проводить свои научные изыскания, участвовать в мастер-классах и профориентационных ярмарках.

Лаврова Елена Викторовна

Директор Центра дополнительного образования Смоленского филиала РАНХиГС

Наука и технологии — ключевые факторы развития России. Качество жизни населения страны тем выше, чем мощнее её научный потенциал, чем эффективнее консолидация усилий федеральных органов государственной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, научно-образовательного и предпринимательского сообществ, а также институтов гражданского общества по созданию благоприятных условий для получения новых знаний и применения достижений науки и технологий. Необходимо выявление пробелов и зависимостей, которые могут подорвать технологический суверенитет.

Научно-технологическое развитие должны обеспечить кадры, и их подготовке должно уделяться большое значение. Кроме того, важная роль должна отводиться просветительским мероприятиям, вовлечению молодежи в исследовательскую деятельность, повышению доступности информации о достижениях и перспективах российской науки.

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».

8 февраля – день российской науки. Учеными славится наша страна на протяжении многих веков, в современных условиях внешнеполитической ситуации развитие науки приобретает особую актуальность. Перед нашим государством стоит задача достижения технологического суверенитета. При этом мы должны помнить, что это не означает полной изоляции России в научно-технологической сфере. Технологический суверенитет должен решать задачи по обеспечению безопасности, повышению энергоэффективности, производству информации и т.д. Это позволит нам выстраивать отношения с мировыми державами, учитывая приоритеты собственных позиций.

Среди научных достижений последних лет особо хочу отметить развитие и внедрение в промышленность технологий цифровых двойников и «умных» цифровых двойников объектов и процессов, которые позволяют в кратчайшие сроки создать продукцию нового поколения и управлять изменениями на всех этапах жизненного цикла проекта. Так, в 2020 году Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого представил первый российский электрический смарт-кроссовер «КАМА-1», разработанный на основе технологии цифровых двойников. Устройство для операций в брюшной полости создали ученые из Института конструкторско-технологической информатики РАН. За счет новых материалов и улучшения конструктивных особенностей робота-хирурга он намного дешевле и функциональнее зарубежных аналогов. И таких примеров множество!

В Смоленской области при поддержке Губернатора Алексея Владимировича Островского и Администрации региона проводятся различные конкурсы для молодых ученых, студентов, аспирантов, которые стремятся проявить себя в научной деятельности, оказывается содействие в реализации социально значимых проектов Смоленского регионального отделения Российского союза молодых ученых, направленных в том числе на популяризацию научной деятельности среди детей и молодежи.