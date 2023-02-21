﻿Губернатор поручил рассмотреть возможность расширения льгот для пенсионеров при посещении учреждений культуры

14 февраля губернатор Смоленской области Алексей Островский в ходе прямой линии ответил на звонки и видеовопросы смолян.

В рамках трансляции пожилые смоляне обратились к Алексею Островскому с просьбой сделать бесплатным посещение музеев для пенсионеров в городе Смоленске хотя бы раз в месяц, а также организовать несколько бесплатных концертов в год.

«Мы заботимся о людях старшего возраста, о пенсионерах, о ветеранах труда. Поэтому выделяются деньги, вводятся льготы. Например, если говорить про главное учреждение, связанное с музейными экспозициями – Смоленский государственный музей-заповедник, стоимость посещения – 80 рублей, что на 20-40% ниже реальной стоимости билета. Если говорить про муниципальные учреждения, там цена от 10 до 100 рублей.

Поручаю своему заместителю Виктории Николаевне Макаровой, руководителю Департамента по культуре Михаилу Юрьевичу Ивушину подготовить совещание под моим председательством, чтобы выявить учреждения, где еще мы можем пойти навстречу наиболее нуждающимся людям, смолянам старшего возраста, они, конечно, в приоритете», – ответил Алексей Островский.

Марголина Ольга Павловна

Член Общественной палаты Смоленской области, журналист газеты «Рабочий путь», главный редактор газеты «Смоленские губернские ведомости»

Очень важно, чтобы человек, независимо от своего возраста, социального и материального положения, чувствовал себя нужным другим.

В Смоленской области большое внимание уделяется организации культурного досуга пожилых людей. Власти придерживаются мнения о том, что пожилые люди должны быть включены в процессы образования, культуры, духовной жизни и отдыха. И в выигрыше от этого оказываются все. Ведь пожилые люди — это большой резерв традиций и непроходящих ценностей.

Важно отметить, что в регионе также граждан пожилого возраста обучают навыкам работы на компьютере и в сети Интернет и основам безопасности.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Общение губернатора Смоленской области Алексея Владимирович Островского с жителями в прямых эфирах уже стали традиционными формами взаимодействия общества и власти. На подобных площадках представители высших должностные органы субъекта Российской Федерации — могут ответить на интересующие население вопросы и сообщить о планируемых нововведениях.

Несомненно такое нововведение — возможность бесплатного посещения музеев для пенсионеров в городе Смоленске раз в месяц и организация несколько бесплатных концертов в год, станет востребованным и привлекательным. Как ранее уже замечала моя коллега Марина Георгиевна — сейчас своевременное поколение стремиться и торопится жизнь (для этого есть свои причины) и нет возможности сходит и посетить то или иное культурное мероприятие со своими детьми. Вот и можно вернуть традицию общения бабушек и дедушек со своими внуками, совместно посещая музея, выставочные залы и концерты — тем самым социализируя подрастающее поколение, и позволяя передать накопленный жизненный опыт. Отвлекая подростков от западных веяний, показывая. что во круг них много увлекательного и полезного, того, что требует сбережения и сохранения. Таким образом, распространяя действие проекта «Пушкинская карта» на пенсионеров, мы можем одновременно и поспособствовать вовлечению лиц пожилого возраста к популяризации российской культуры, приобщению подрастающего поколения к взаимоотношению со своими близкими родственниками и не сомненно увеличению посещаемости в музеях и на выставках.