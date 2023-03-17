﻿Что делать, если отказали в медпомощи по полису обязательного медицинского страхования?





Отказали в экстренной госпитализации или в проведении необходимых обследований по направлению врача? Медперсонал попросил деньги за оказание медицинской помощи? Врач направил на исследование в коммерческую организацию? Что делать в случаях, если Вам отказали в медпомощи по полису ОМС и Ваши права на получение бесплатной медицинской помощи были нарушены?

Прежде всего, следует обратиться за помощью в страховую медицинскую организацию, выдавшую полис ОМС.

Нарушениями прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи в системе ОМС считаются:

— незаконное взимание врачами и средним медицинским персоналом медицинских организаций денежных средств за оказание медицинской помощи (предоставление услуг), предусмотренной Программой государственных гарантий;

— приобретение пациентами за счет личных средств в период стационарного лечения лекарственных средств и изделий медицинского назначения из утвержденного территориальной программой государственных гарантий перечня жизненно необходимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

— несоблюдение сроков предоставления плановой медицинской помощи, установленных территориальной программой государственных гарантий, при наличии направления;

— отказ в плановой госпитализации при наличии направления или в экстренной ситуации;

— непроведение необходимых обследований или консультаций специалистов по направлению врача;

— направление врачами амбулаторной сети в коммерческие медицинские организации для выполнения за счет личных средств граждан исследований, предусмотренных в рамках Территориальной программы медицинскими организациями, по ОМС.

Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Смоленской области подчеркивает: отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и взимание платы за ее оказание медицинской организацией и работниками не допускаются.

Смолянам следует знать, что медицинская помощь в экстренной форме оказывается безотлагательно и бесплатно, а отказ от оказания экстренной медицинской помощи не допускается ни при каких обстоятельствах. Это касается и помощи детям до одного года, даже если у их родителей нет полиса ОМС или регистрации. Беременные женщины также могут обратиться в любую консультацию или родильный дом без документов.

В штате страховых медицинских организаций есть опытные специалисты-эксперты, врачи разного профиля, имеющие большой стаж работы как в практическом здравоохранении, так и в системе обязательного медицинского страхования.

Все обращения граждан регистрируются и рассматриваются, по всем поступившим письменным жалобам проводится экспертиза, по результатам которой решаются вопросы досудебного урегулирования спорных ситуаций.

В Смоленской области действуют бесплатные «горячие линии» страховых медицинских организаций и Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Информацию об этом можно найти на официальном сайте ТФОМС Смоленской области https://smolfoms.ru.

При обращении на «горячие линии» граждане могут получить консультативную помощь по вопросам обязательного медицинского страхования и бесплатной медицинской помощи.

Телефон «горячей линии» контакт-центра в сфере обязательного медицинского страхования на территории Смоленской области — 8-800-707-18-86 (работает в режиме ответа оператора круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни).

Телефоны региональных «горячих линий» страховых медицинских организаций:

Смоленский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»: 8-800-100-07-02

Филиал АО «МАКС-М» в г. Смоленске: 8-800-707-22-41

Филиал ООО «Капитал медицинское страхование» в Смоленской области: 8-800-302-45-52.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Смоленской области