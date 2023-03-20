Защитите свои права на недвижимость!

Если Вы владеете земельным участком, жилым или садовым домом, квартирой, гаражом, торговым помещением и иным объектом недвижимости, но за государственной регистрацией права собственности никогда не обращались – эта информация для Вас!

Регистрация в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) права собственности на объект недвижимости является единственным доказательством его существования и условием введения такого объекта в гражданско-правовой оборот! Если сведения о Ваших правах на недвижимость отсутствуют в ЕГРН, то Вы РИСКУЕТЕ:

Ваша недвижимость может стать предметом мошеннических действий ;

; Ваша недвижимость может быть признана бесхозяйным имуществом и передана в собственность другому лицу ;

; правоустанавливающие документы по ранее возникшим правам могут быть утеряны, стать ветхими и т.д., тогда доказывать свои права придется в суде ;

; в налоговую службу не поступают от Росреестра сведения о налогооблагаемых объектах. За несвоевременное уведомление инспекции (или отсутствие сообщения) о наличии в собственности недвижимости налогоплательщику грозит штраф в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога по каждому объекту (п. 3 ст. 129 1 Налогового кодекса РФ);

Налогового кодекса РФ); при совершении сделки с недвижимым имуществом (продажа, дарение), а также при государственной регистрации перехода права, ограничении права (аренда, залог) обязательна государственная регистрация ранее возникших прав, у наследников могут возникнуть трудности при вступлении в наследование.

Зарегистрировать свои права на недвижимость доступно и просто:

— обратиться с заявлением, правоустанавливающими документами в любой офис Многофункционального центра «Мои документы»;

— посредством электронного сервиса на сайте Росреестра;

— записаться на прием к специалистам Управления Росреестра по Смоленской области по тел. 8(4812) 35-12-50.

Получить информациюоб отсутствии регистрации права собственности на Ваш объект недвижимого имущества можно на официальном сайте соответствующего муниципального образования Смоленской области в перечне ранее учтенных объектов недвижимости либо лично обратиться в муниципальное образование Смоленской области, на территории которого находится Ваш объект недвижимого имущества.

За регистрацию права собственности на объекты недвижимости, права на которые возникли до 31 января 1998 года, государственная пошлина не взимается.

Зарегистрируйте свою недвижимость, и Ваши права на нее будут под защитой государства!