По плечу любые горы – с ГТО мы все здоровы

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – это полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны. Она нацелена на развитие массового спорта и оздоровление нации. В городах и районах Смоленской области функционируют 29 Центров тестирования. В Сафонове организация данной работы находится в фокусе особого внимания.

Те, кто учились в школе еще до распада Советского Союза, помнят три заветные буквы – ГТО, или «Готов к труду и обороне» – программу физической и культурной подготовки, которая основывалась на единой и поддерживаемой государством системе патриотического воспитания населения.

Сегодня комплекс ГТО предусматривает подготовку и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативов по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне».

Начиная с 2019 года, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО вошел в состав Федерального проекта «Спорт – норма жизни!», который, в свою очередь, является частью Нацпроекта «Демография» на период 2019-2030 гг.

В настоящее время в электронной базе данных ГТО зарегистрировано свыше 59,5 тысяч смолян. В целом в копилке Смоленской области более 34 тысяч знаков различного достоинства.

В прошлом году в выполнении нормативов тестов комплекса приняли участие более 6,5 тысяч человек, из них нормативы выполнили около 5 тысяч смолян (золото – 2881, серебро – 1403, бронза — 809), что более чем на 3% выше показателя 2021 года.

Помимо этого, в прошедшем году представителям физкультурно-спортивной отрасли, которые внесли значительный вклад в реализацию комплекса ГТО и популяризацию физической культуры и спорта вручались памятные медали «90 лет ГТО». В Смоленской области этой награды были удостоены 43 кандидата.

В Сафоновском районе работа по внедрению комплекса ГТО в 2022 году осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по поэтапному проведению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2022 году на официальном сайте www.gto.ru прошли регистрацию 3110 жителей Сафоновского района. В выполнении нормативов теста комплекса приняли участие 399 человек (золото – 224, серебро – 65, бронза – 51). Центр тестирования в Сафонове находится в детско-юношеской спортивной школе. Но нормативы можно также сдать в школе № 9 и в физкультурно – спортивном клубе «Сафоново» (стадион).

Руководитель центра тестирования Павел Андропов отмечает, что интерес к сдаче норм ГТО в нашем городе активно проявляется у подрастающего поколения:

– Много ребят приходит в возрасте 6 – 8 лет. Они активные, любознательные и нацелены на высокий результат. Также хочется отметить подростков 16 – 17 лет. Абитуриенты, имеющие золотой, серебряный или бронзовый знак ГТО, могут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. А студенты с такими знаками могут претендовать на повышенную академическую стипендию. Поэтому для молодых людей это особенно важно. В сдаче нормативов комплекса активное участие приняли команды спортивной школы по хоккею с шайбой «Сафоново Спорт-Арена», туристский клуб «На краю света», воспитанники танцевально – спортивной студии современного и эстрадного танца «Эксклюзив», а также учащиеся общеобразовательных школ.

Ежегодно на стадионе ФСК «Сафоново» проходит праздник, посвященный Дню физкультурника. Это мероприятие объединяет спортсменов разного профиля, уровня подготовки и возраста. Сафоновцы, ставшие лучшими в прохождении нормативов комплекса ГТО, торжественно получают награды из рук Главы районной администрации Александра Лапикова.

Создать мотивацию для активного образа жизни могут и руководители предприятий. Они вправе поощрять своих сотрудников, выполнивших нормативы испытаний, прибавкой к зарплате или дополнительной премией. Тех, кто в течение нескольких лет будет выполнять нормативы ГТО, ждут специальные награды от Президента.

Что дает комплекс «Готов к труду и обороне»? Он, в первую очередь, способствует улучшению физической подготовки жителей нашей страны и в целом развитию массового спорта.

Отметим, что с 23 марта 2023 года в силу вступят обновленные нормативы ГТО. Ключевым изменением станет увеличение количества ступеней с 11 до 18.

Кроме того, теперь участники комплекса смогут получать серебряные или бронзовые знаки отличия в текущем отчетном квартале, а не ждать окончания отчётного периода, как раньше. Чтобы воспользоваться этой возможностью, пользователь должен подписать шаблон заявления в своём личном кабинете на официальном сайте www.gto.ru Но стоит учитывать, что в этом случае гражданин не сможет улучшить номинал знака в текущем году.

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