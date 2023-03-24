В Смоленской области может возрасти число фейковых сообщений





ЦУР Смоленской области призвал смолян проверять сомнительную информацию

В Смоленской области может возрасти число фейковых сообщений. Об этом сообщили в Центре управления регионом Смоленской области.

Там уточнили, что о тенденции роста недостоверной информации рассказали в АНО «Диалог Регионы».

«Наши федеральные коллеги, АНО «Диалог Регионы», прогнозируют, что число недостоверной информации будет только увеличиваться. Это касается всей России, в том числе и Смоленской области. Поэтому, конечно, не всей появляющейся информации в интернете можно безоговорочно доверять. Особенно если сообщения касаются «горячих» тем», — рассказали в ЦУР.

Всего в 2022 году в России было выявлено почти 4 тысячи уникальных фейков. В Смоленской области — 7 фейковых сообщений. Среднее время реагирования на недостоверную информацию в регионе составило менее двух часов.

С начала 2023 года ЦУР Смоленской области уже зафиксировал два нехарактерных для региона фейка. Информация казалась якобы смоленского школьника, который вытолкнул учительницу из класса (видео не имело никакого отношения к региону). Второй информационный «вброс» рассказывал о якобы приехавших в регион террористах, которые предлагали понюхать смертельно опасные вещества под видом пробника духов. Информация не имела ничего общего с реальностью.

В ЦУР Смоленской области отмечают, что для противодействия фейкам важно формировать критическое мышление. По данным «Диалога», 64% россиян считают, что умеют определять фейки. При этом на серии тестов ошиблась большая часть опрошенных экспертов. Недавно в рамках фактчекингового проекта «Лапша Медиа» (https://lapsha.media) известный актер Стас Ярушин проверил студентов столичных вузов на способность определять недостоверную информацию. В ходе эксперимента выяснилось, что даже молодое поколение не всегда готово определить фейк: около половины участников ошиблись при проверке информации.

По данным «Диалога», большое количество фейков в 2022 году было связано с введением санкций и «кризисом» экономики России. В этом году активно распространялись сообщения о возможной угрозе ракетного удара, дополнительной мобилизации в рамках СВО, возможной блокировке YouTube, дефицита обезболивающих и материалов для стоматологий.

Эксперт отметил, что меняются не только тематики фейков, но и механики их создания. Так, поддельные фото и видеозаписи использовались активнее в начале 2022 года, в конце года их тиражирование снизилось. Также в начале 2022 года хакерами предпринимались попытки взлома крупных информационных ресурсов, органов исполнительной власти и СМИ. Сегодня хакерским атакам стали чаще подвергаться ресурсы регионального уровня.