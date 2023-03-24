﻿Достижение технологического суверенитета — совместная работа государства и бизнеса

Президент Владимир Путин на этой неделе прибыл в Бурятию, где посетил Улан-Удэнский авиационный завод и провел совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. Также в планах главы государства встреча с руководством Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и обсуждение с крупным бизнесом перспектив восстановления экономического роста за счет повышения ответственности предприятий.

Улан-Удэнский авиазавод – один из ведущих российских производителей вертолетной техники. В Бурятии созданы и уже проходят испытание опытные образцы беспилотных летательных аппаратов. Очевидно, что опыт этого завода должен быть использован и другими предприятиями, играющими ключевую роль в вопросе достижения Россией технологического суверенитета.

Во многом успешность этого процесса будет определяться эффективностью взаимодействия государства и бизнеса, о чем, в числе прочего, пойдет речь на встрече президента с представителями РСПП. Только объединенными усилиями государства и предпринимательского сообщества возможно решить столь масштабную задачу. И в этой связи не будет лишним еще раз тщательно изучить опыт Китайской народной республики, проделавшей большой путь, и превратившейся за короткий период истории в «мастерскую мира».

Китайский формат взаимодействия государства и бизнеса в сфере достижения технологического суверенитета приобретает дополнительное значение на фоне визита председателя Госсовета КНР Си Цзиньпиня, запланированного на следующую неделю.

Как вы оцениваете китайский опыт достижения технологического суверенитета, возможна ли его адаптация под отечественные реалии? В каких проектах, реализуемых в вашем регионе, может быть успешно применена форма частно-государственного партнерства? Известны ли вам примеры эффективного взаимодействия государства и бизнеса в вашем регионе?

Крючкова Светлана Алексеевна

Председатель, генеральный директор РСОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида»

Тесное взаимодействие государства и бизнеса, несомненно, дало бы свои положительные результаты совместной деятельности. Один из таких ярких положительных примеров способствующих процветанию страны это Китайская Народная Республика, где необходимо взять самое лучшее то, что может подойти для нашей страны в современных условиях.

Владимир Владимирович Путин, проводя совещание в Улан-Удэ по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов, дал наказ для всех отраслей и регионов и на примере авиазавода в Бурятии использование их опыта.

Совместная работа государства и бизнеса будет способствовать восстановлению экономического роста за счет повышения ответственности бизнесменов. Я думаю, что речь пойдет, в том числе и об этом главы государства и участниками встречи с Российским союзом промышленников и предпринимателей.

В Смоленском регионе применяется форма частно-государственного партнерства, которая требует дальнейшего развития.

Новиков Дмитрий Владимирович

Координатор проектов в Центре Управления Регионом

Убежден, что развитие государственно-частного партнерства – одна из важнейших задач — как в регионах, так и во всей стране. У России есть все перспективы и ресурсы для успешной работы в данном направлении. Безусловно, необходимо перенимать лучшие практики и эффективные решения у Китайских коллег.

Хочу отметить, что в Смоленской области институт государственно-частного партнерства развивается достаточно активно. В регионе в рамках концессионных соглашений проводится реконструкция объектов теплоснабжения, реализуются проекты в социальной сфере, благодаря энергосервисным контрактам в ряде муниципальных образований была проведена модернизация уличного освещения.