﻿Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики инфекционных заболеваний





Туберкулез — инфекционное заболевание, вызываемое различными видами микобактерий. Обычно он поражает легкие, реже затрагивает другие органы и системы. При отсутствии лечения заболевание прогрессирует и заканчивается летально.

На сегодняшний день туберкулез остается одной из распространенных причин смерти взрослого населения. Наличие большого количества больных, а также устойчивость возбудителя к противотуберкулезным препаратам (особенно множественная и широкая) позволяют инфекции в условиях пренебрежения мерами профилактики и мероприятиями по выявлению больных туберкулезом поражать все слои населения.

— В 2022 году отмечается рост заболеваемости туберкулезом. Прежде всего, это связано с уменьшением числа людей, прошедших профосмотры на туберкулез и диспансеризацию в 2020-2021 годах в связи с ограничительными мероприятиями в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, — рассказал главный внештатный специалист фтизиатр Департамента Смоленской области по здравоохранению, главный врач Смоленского областного противотуберкулезного клинического диспансера Михаил Гуденков.

С 2018 года в РФ, как и во всех странах мира, реализуется стратегия по ликвидации туберкулезной инфекции. Ее цель заключается в обеспечении устойчивого снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза, позволяющего достичь радикального улучшения эпидемической ситуации в стране к 2030 году с последующей ликвидацией инфекции.

Для достижения поставленных целей уже к 2030 году необходимо достичь снижения на 80% уровня заболеваемости по отношению к показателю 2015г., а также снижение смертности на 90% за этот же период.

— Первостепенное значение в достижении этих целей имеют профилактические осмотры и диспансеризация. Если они организованы правильно и своевременно, то это определяющий фактор в улучшении эпидемиологической ситуации, как с туберкулезом, так и со многими другими заболеваниями, — обратил внимание Михаил Гуденков. — Хотелось бы отметить, что в системе здравоохранения есть ресурсы для проведения профилактических мероприятий и диспансеризации, но, к сожалению, мы часто сталкиваемся с инертностью и нежеланием населения приходить в медицинские организации на осмотры. Вряд ли нужно доказывать, что, чем раньше выявлено заболевание, тем легче его вылечить. Своевременная диагностика туберкулеза обеспечивает не только эффективное лечение, раннее возвращение больных к полноценной жизни и работе, но и предупреждает распространение инфекции среди окружающих.

Также нередки случаи, когда родители отказываются от профилактической прививки БЦЖ в роддоме и от последующей ревакцинации в 7 лет, тем самым лишая своих детей специфической защиты от этой опасной и коварной инфекции.

Вакцинация не является 100%-ной защитой от заболевания, но благодаря ей туберкулез у детей протекает в более благоприятной форме, в большинстве случаев заканчиваясь только инфицированием.

Регулярно посещайте врача.

Проходите профилактические осмотры и диспансеризацию.

Не отказывайтесь от прививок.

Будьте здоровы!