﻿Смоляне могут провести техобслуживание газовых плит и котлов вечером или в выходные





Центр управления регионом совместно с АО «Газпром газораспределение Смоленск» провели прямой эфир, посвященный безопасному использованию природного газа в быту, а также техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования.

На вопросы смолян ответил заместитель генерального директора – главный инженер газораспределительной организации Михаил Синицын.

За последние несколько месяцев на территории России произошло несколько трагедий, связанных с утечкой бытового газа в жилых домах. К счастью, ни в этом, ни в прошлом году в Смоленской области серьезных происшествий, связанных с газом, не было зарегистрировано. Однако смолянам следует помнить о важности соблюдения правил безопасности и необходимости своевременно проверять газовое оборудование.

Техобслуживание газового оборудования: время проверки можно выбрать самостоятельно

В регионе на сегодняшний день зарегистрирована 391 тысяча абонентов, которые пользуются природным газом (это жильцы многоквартирных и частных домовладений). С 96% из них заключены договоры на проведение обязательных ежегодных проверок – технического обслуживания оборудования. За 2022 год газовая служба провела ТО газового оборудования у 283 тысяч абонентов (это 75% от общего количества).

«По остальным абонентам числятся так называемые «недопуски», — пояснил Михаил Синицын.

Михаил Евгеньевич отметил, что не пускают газовиков для проведения проверки по разным причинам, в основном – не умышленно, большинство граждан находится на работе. Однако техническое обслуживание обязательно нужно проводить раз в год. Если не получилось в день проведения проверки отпроситься с работы, то можно, например, назначить дату проведения ТО внутриквартирного газового оборудования на период своего отпуска.

Записаться на ТО можно: через сайт, позвонив по телефонам, указанным в квитанциях, или даже обратиться по номеру 104.

«Подчеркну, что мы можем провести техобслуживание и в вечернее время, и в выходные дни, хоть 1 января – по предварительной договоренности, — рассказал Михаил Синицын. — Законодательством предусмотрен порядок, как мы должны действовать, если не удалось провести проверку газового оборудования. Так, если абонент не допускает специалистов в квартиру или дом (не находился дома в день проверки, не вышел на связь или какие-либо другие причины), то заказным письмом направляется уведомление, затем второе уведомление, если ситуация не изменилась, составляется акт недопуска, документы отправляются в Жилищную инспекцию для привлечения абонента к ответственности. Однако всё это всё равно не обеспечивает допуск в жилище – ведь оно по закону неприкосновенно. Соответственно, обеспечение своевременного допуска сотрудников газовой службы к оборудованию для проведения технического обслуживания является обязанностью пользователей и собственников газового оборудования».

Специалисты по техобслуживанию внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО) работают со вторника по субботу. Но при необходимости можно обратиться в газовую службу и договориться провести работы в любое другое время. Кроме того, техническое обслуживание может выполнить и аварийная служба – когда нет аварийных заявок.

Как проводится техническое обслуживание

Михаил Синицын отметил, что техническое обслуживание начинается с договора на ТО со специализированной организацией, которая имеет право производить данные работы. Перечь организаций можно найти на официальном сайте Главного Управления Жилищной инспекции по Смоленской области.

Организация размещает объявление о дате проведения ТО (чаще всего в многоквартирных домах его вывешивают на доске объявлений или у входа в подъезд).

«Когда к Вам в назначенный день приходят и звонят в дверь сотрудники службы, необходимо убедиться, что это действительно газовики – каждый наш специалист одет в форменную одежду, при себе у него удостоверение, которое он Вам должен предъявить. Если у Вас возникают сомнения, можно позвонить по номеру 104 (с мобильного телефона) или 04 (с городского) и уточнить, проводятся ли в это время работы по данному адресу», — пояснил Михаил Евгеньевич.

Минимальный перечень работ регламентируется Постановлением Правительства РФ №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». В него входят: визуальный осмотр газового оборудования, проверка на наличие утечек (и в случае обнаружения – их устранение), проверка тяги в вентиляционных и домовых каналах, проверка срабатывания автоматики, обязательный инструктаж, смазка и разборка кранов — при необходимости, также, если нужно, составляется ремонтная заявка.

Если газовое оборудование находится в аварийном состоянии, то его отключают (если имеются неустранимые утечки газа, аварийное состояние или отсутствие тяги в вентиляционных каналах — т.е. всё то, что несет прямую угрозу жизни).

Кто отвечает за работу вентиляции

«Отмечу, что большинство связанных с бытовым газом несчастных случаев, которые происходят в России, — это отравление угарным газом. И связано это именно с неисправной работой вентиляционных и дымовых каналов. В многоквартирных домах управляющая организация должна минимум 3 раза в год проверять их и составлять соответствующие акты. В частных домах за исправную работу дымоходов отвечает собственник», — рассказал Михаил Синицын.

Что делать, если кажется, что пахнет газом?

«Если Вам показалось, что пахнет газом в квартире, подъезде, возле дома, обязательно позвоните и сообщите об этом в аварийную службу (104). Даже если Вы не уверены, что пахнет именно газом, — лучше позвоните. На место приедет бригада, проверит, нет ли утечки. Даже если Вы ошиблись, ничего страшного – никто ни за какой ложный вызов не оштрафует. А наоборот – мы только будет благодарны за бдительность. Ведь речь о безопасности граждан», — подчеркнул Михаил Синицын.

Если Вы обнаружили запах газа в помещении:

— Немедленно прекратите пользоваться газовыми приборами.

— Сообщите в аварийную газовую службу по телефонам 04 (со стационарного) или 104 (для любого сотового оператора) из незагазованного места.

— Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электроосвещение и электроприборы, не пользуйтесь электрозвонками, не курите,

— До прибытия аварийной бригады откройте все окна и двери, проветрите помещение,

— Обеспечьте свободный доступ работников газовой службы для локализации аварийной ситуации.

Запись прямого эфира доступна в группах ЦУР Смоленской области ВКонтакте (https://vk.com/tsur67) и Одноклассниках (https://ok.ru/tsursmolen).