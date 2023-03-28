﻿Смоленская АЭС готова к безопасному прохождению весеннего половодья





Готовность гидротехнических сооружений, систем и оборудования Смоленской АЭС к безопасному прохождению весеннего половодья подтвердила паводковая комиссия под руководством главного инженера атомной станции Алексея Лещенко.

22 марта на итоговом заседании комиссии с участием представителей Ростехнадзора, МЧС, управления по гидрометеорологии и Московско-Окского бассейнового водного управления были утверждены стратегия и схема тактического взаимодействия в период «высокой воды».

«Комиссия высоко оценила готовность Смоленской АЭС к прохождению весеннего паводка в 2023 году, — отметил начальник цеха обеспечивающих систем Смоленской АЭС Сергей Власюк. – Все мероприятия в соответствии с планом, необходимые на сегодняшний день, Смоленская АЭС выполнила, остался только ряд послепаводковых мероприятий, которые будут выполнены по результатам прохождения половодья».

Паводковая комиссия Смоленской АЭС, в состав которой вошли руководители ключевых подразделений атомной станции, приступила к работе еще в январе. Для подготовки объектов атомной станции к периоду весеннего половодья был разработан комплекс материально-технических мероприятий. Проведено обследование гидротехнических сооружений, ревизия электрической части механизмов подъема паводкового водосброса, проверена исправность противооползневых и берегоукрепительных сооружений, снегомерные съемки в бассейне водохранилища. На АЭС организованы аварийные бригады из представителей цехов, укомплектованные необходимым инструментом и приспособлениями. С персоналом проведены противоаварийные тренировки по действиям в случае ЧС.

По словам начальника отдела водных ресурсов по Брянской области Московско-Окского бассейнового водного управления Валерия Захаренкова, все вопросы, связанные с безопасным и безаварийным пропуском паводковых вод, успешно решаются в тесном взаимодействии со Смоленской АЭС.

«На ежегодной паводковой комиссии мы заслушали доклад о готовности гидротехнических сооружений Смоленской АЭС для прохождения весеннего половодья 2023 года. В докладе было показано какие объемы влагозапасов, снегозапасов имеются в водосборной площади, какие максимальные расходы согласованы в межведомственной рабочей группе Московско-Окского бассейнового водного управления. Можно сделать вывод, что станция готова к встрече весеннего половодья, которое уже практически началось», — отметил он.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС