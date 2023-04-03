﻿Информация о проведении процедуры ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск) на территории Смоленской области.





В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 18.11.2020 № 701 Главное управление определено исполнительным органом Смоленской области, уполномоченным в сфере обращения с животными.

Постановлением Администрации Смоленской области от 24.02.2021 № 98 утвержден Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Смоленской области.

Отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и передача в приюты, возврат содержавшихся в приютах животных без владельцев на прежние места их обитания, возврат потерявшихся животных их владельцам, осуществляются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, привлекаемыми уполномоченным органом в качестве исполнителей данных мероприятий в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В настоящее время на территории Смоленской области осуществляют деятельность следующие частные приюты для животных:

— некоммерческая организация «Благотворительный фонд защиты животных «Верность» (Смоленский район, дер. Хохлово);

— автономная некоммерческая организация «Приют для бездомных животных «Дом добра» (Смоленская область, г. Вязьма);

— благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ковчег» (Смоленский район, дер. Богородицкое);

— Смоленская региональная общественная организация защиты животных «Доброе сердце» (Смоленская область, г. Ярцево);

— автономная некоммерческая организация «Приют для бездомных животных «Новая жизнь» (Смоленский район);

— благотворительный фонд помощи животным «Вита» (Жизнь) (Смоленская область, Сычевский район).

В соответствии с Порядком осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Смоленской области, утвержденным Постановлением Администрации Смоленской области от 24.02.2021 № 98, на территории региона проводится программа «ОСВВ» – Отлов, Стерилизация, Вакцинация и Выпуск в прежнее место обитания.

Жители и организации Смоленской области могут подать заявки на отлов животных без владельцев в соответствии с установленной формой по адресу электронной почты: vetki40@gmail.com.

С 13.02.2023 отлов животных без владельцев на территории Смоленской области осуществляет ИП Богомолов Юрий Васильевич на основании заключённого государственного контракта № 0011-аэф/у с Главным управлением ветеринарии Смоленской области. Телефон для справок: 8 (900) 571-59-85. Более подробная информация: https://vet.admin-smolensk.ru/obraschenia-graj/otlov-zhivotnyh/.

В соответствии с графиком, составленным на основании письменных заявок на отлов животных без владельцев от физических и юридических лиц, по этим заявкам выезжает бригада отлова.

О – ОТЛОВ

Собаки отлавливаются с использованием седативных препаратов: ловец стреляет в собаку из специальной духовой трубки с «летящим» шприцом, заправленным быстродействующим снотворным препаратом. Сотрудники бригады отлова рассчитывают дозу препарата индивидуально для каждого животного, в зависимости от размера и общего внешнего состояния. Вышеуказанный препарат безопасен для животных, но на случай, если организм животного плохо отреагировал на препарат, ловцы готовы оказать первую помощь: с собой у них всегда есть аптечка и антидот.

Через 30-40 минут (примерное время) после наркоза животное просыпается.

Более контактных собак приманивают едой.

Кошек чаще отлавливают при помощи валерьянки, котоловок и сачков. При помощи наркоза в редких случаях, только если животное очень дикое.

Сотрудниками бригады отлова в обязательном порядке производится видео- и фотофиксация момента отлова, после чего, пойманное животное помещается в специально оборудованную клетку для транспортировки в машине и отправляется в приют.

С – СТЕРИЛИЗАЦИЯ и В-ВАКЦИНАЦИЯ

При поступлении в приют животное осматривается ветеринарным врачом, биркуется (на ухо ставится неснимаемая бирка определенной формы и цвета, на бирках указывается порядковый номер животного, цвет и форма бирок соответствуют году отлова) и помещается на 10-дневный карантин.

После карантина проводится вакцинация против бешенства. Через 14 дней после вакцинации проводится процедура стерилизации или кастрации. Стерилизацию или кастрацию проводят не ранее достижения животным возраста 5 месяцев.

В – ВЫПУСК

После проведения мероприятий по осмотру, регистрации, карантинированию, вакцинации, стерилизации (кастрации), постоперационного периода животные без владельцев, не проявляющие немотивированной агрессии, подлежат возврату на прежние места их обитания (за исключением мест, расположенных рядом с образовательными и медицинскими организациями, а также организациями социального обслуживания граждан). Сотрудниками бригады отлова в обязательном порядке производится видео- и фотофиксация момента выпуска.