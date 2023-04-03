﻿СТАРТОВАЛА ВЕСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ 2023 ГОДА





В настоящее время престиж военной службы значительно вырос. Армия – это школа мужества, которую должен пройти каждый молодой человек. Радует, что сегодня многие юноши это понимают, и служба Родине для них не только не в тягость, а именно почётный долг.

В соответствии с Федеральным Законом РФ 1998 года № 53-ФЗ

«О воинской обязанности и военной службе» и Указом Президента РФ № 220 от 30 марта 2023 года с 1 апреля в Смоленской области, как и во всей России, начался традиционный весенний призыв граждан на военную службу.

В Смоленской области создано 27 призывных комиссий муниципальных образований и одна призывная комиссия Смоленской области.

На заседания призывных комиссий планируется вызвать более 4000 юношей, при этом в войска будет направлено около 1200 смолян.

Срок службы остается неизменным – 12 месяцев.

Смоляне будут направлены во все рода и виды Вооруженных Сил Российской Федерации: Сухопутные войска, Воздушно-Космические силы, ВМФ, ВДВ, части специального назначения, части Росгвардии России.

Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине.

В ходе весеннего 2023 года призыва на областном сборном пункте призывники обеспечиваются повседневной формой одежды, несессерами, банковскими, персональными электронными картами, а также бесплатной SIM-картой. Каждый призывник проходит экспресс-тестирование на возможное наличие коронавирусной инфекции. Лишь после получения отрицательного результата молодой человек направляется на медицинский осмотр, профессиональный психологический отбор, переодевание и комплектование воинской команды.

Подробную информацию о ходе весенней призывной кампании 2023 года можно получить с 1 апреля по 15 июля 2023 года по телефону: (4812) 68-71-01 с понедельника по пятницу, в период времени: 09:00-13:00 и 14:00 — 18:00.

Также с 1 апреля ведется набор желающих служить по контракту.

«Пункт отбора на военную службу по контракту (г. Смоленск)» проводит набор граждан для заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы (для участия в СВО).

Основные требования к кандидатам для поступления на военную службу

по контракту: возраст от 18 до 60 лет (отдельные должности до 65 лет); отсутствие судимости; категория годности к военной службе по состоянию здоровья «А» или «Б».

При заключении контракта гарантируется:

Единовременная выплата в размере 195000 рублей (при заключении контракта от 1 года);

Ежемесячные выплаты денежного довольствия (от 170000 рублей при участии в СВО);

Ежегодная материальная помощь;

Полный социальный пакет;

Статус ветерана боевых действий;

Дополнительные льготы для участников специальной военной операции.

Для получения подробной информации о порядке поступления, оформления документов можно обращаться по адресу: г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д.12/2, тел.: 8 (4812) 68-71-45, 68-71-87, 68-71-88