На Смоленской АЭС досрочно завершился ремонт энергоблока №3 с выполнением работ по модернизации﻿





1 апреля 2023 года энергоблок №3 Смоленской АЭС выведен на 100% мощности после досрочного завершения планового среднего ремонта, продолжительность которого составила 39,5 суток.

В ремонте было задействовано около 1500 человек: 11 подразделений атомной станции, специалисты 5 филиалов АО «Атомэнергоремонт» (Смоленского, Кольского, Курского, Нововоронежского, Уральского), «Электроцентромонтаж», «ДЭМмонтаж» и «Пролог».

«Весь объем запланированных ремонтных операций успешно выполнен, включая ответственные работы по внутриреакторному контролю и модернизации, необходимые для дальнейшего повышения надежности эксплуатации оборудования и систем безопасности. Благодаря применению инструментов производственной системы (ПСР) Росатома и слаженной работе всех участников работ, удалось добиться сокращения на 2,7 суток плановой продолжительности ППР», — отметил и.о. директора Смоленской АЭС Алексей Лещенко. Он подчеркнул, что каждые дополнительные сутки работы энергоблока РБМК-1000 — это 24 млн кВтч в копилку общей выработки Концерна «Росэнергоатом».

В ходе ремонта на энергоблоке №3 САЭС было проведено регламентное обслуживание и диагностика основного и вспомогательного оборудования реакторного, турбинного, электрического, химического и других цехов. Выполнен капитальный ремонт цилиндра высокого давления, ремонт элементов систем безопасности и дизель-генераторных установок.

Также была поведена модернизация кабельных связей каналов контроля температурного режима активной зоны реактора и электроснабжения от передвижной дизель-генераторной установки (ДГУ).

Одной из основных и длительных по времени работ стал ежегодный внутриреакторный контроль активной зоны реакторной установки. С помощью специализированного оборудования измерены параметры 50 технологических каналов и 20 каналов стержней управления защитой, выполнен контроль состояния графита.

По состоянию на 3 апреля на Смоленской АЭС в работе три энергоблока, общая мощность составляет 3149 мегаватт, замечаний к работе оборудования нет. В марте 2023 года Смоленская атомная станция выработала более 1,7 млрд кВтч электроэнергии или 104,6% от государственного планового задания.

Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

Справка:

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС