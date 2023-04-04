О тарифах

Новая индексация коммунальных тарифов в Смоленской области планируется не раньше середины 2024 года

Центр управления регионом совместно с Администрацией Смоленской области провели прямой эфир, посвященный тарифам и вопросам тарифного регулирования.

На вопросы смолян ответил и.о. начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике Николай Борисов.

— Изменятся ли тарифы на газ, электроэнергию и вообще на коммунальные услуги в 2023 году?

— 2023 год – необычный в плане тарифного регулирования. Ранее Правительство Российской Федерации перенесло индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение, вывоз мусора с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. При этом более полутора лет индексации тарифов проводиться не будет. То есть следующая индексация произойдет только с 1 июля 2024 года.

— С чем связан такой перенос?

— Перенос сроков был вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг. Отмечу, что индексация тарифов необходима для обеспечения эксплуатации сетей, теплотрасс, водопроводов и других объектов. Согласно анализу, проведенному Министерством экономического развития РФ, сложившаяся в 2022 году ситуация негативно повлияла на логистические цепочки, стоимость оборудования, выросли и затраты у ресурсоснабжающих организаций. Поэтому было принято решение о более ранней индексации.

Данная индексация все равно значилась в планах, только состояться должна была в июле 2023 года. Это вынужденная мера, чтобы обеспечить надежность поставки ресурсов до потребителей. Электро-, тепло-, водоснабжение прерываться не может, а на их функционирование требуются серьезные затраты.

— Сколько составил рост тарифов?

— Следует напомнить, что рост регулируемых тарифов долгое время сдерживался – Правительство РФ в последние 3 года индексировало тарифы ниже инфляции. Это позволяло контролировать их индексацию, делая ее более плавной и безболезненной для потребителей. Рост тарифов составил 9%, что почти на 5 процентных пунктов ниже уровня инфляции; транспортных тарифов — в среднем 8%, что ниже уровня инфляции на 2022 год почти на 6 процентных пунктов.

Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысил 9%. При этом всеобщее декабрьское подорожание в Смоленской области касалось платы за: отопление, горячее и холодное водоснабжение, электроэнергию, газ на 9%, обращение с ТКО на 8,6 %.

— Как устанавливаются тарифы на электроэнергию?

— Тарифы на электрическую энергию для населения устанавливаются в рамках предельных уровней, утверждаемых ежегодно Правительством (Федеральной антимонопольной службой).

Для нашего региона установлены предельные уровни тарифов на электрическую энергию с 01.01.2023: минимальный – 485 коп/кВт. ч. (с НДС); максимальный – 486 коп/кВт. ч. (с НДС).

Тарифы на электроэнергию для населения с 01.12.2022 года выросли на 9% (с 4,46 до 4,86 руб./кВт·ч (с учетом НДС).

Для смолян, проживающих в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, для сельского населения и членов садоводческих хозяйств установлен тариф на электрическую энергию с понижающим коэффициентом — 0,7, т.е. действуют льготные тарифы, которые снижены на 30%.

— Предусмотрены ли субсидии для граждан?

— В целях социальной защиты населения постановлением Правительства РФ предусмотрен федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 22 %. Постановлением Администрации Смоленской области смягчены условия предоставления субсидий по сравнению с федеральным законодательством и установлены региональные стандарты максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи ниже федеральных стандартов.

Для граждан и семей с низким уровнем дохода предусмотрена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Оформление субсидии производится органом социальной защиты населения по месту жительства.

— Тарифы в разных регионах отличаются. Как Смоленская область выглядит в этом «рейтинге»?

— Анализ данных тарифов по Центральному федеральному округу показывает, что Смоленская область находится на 8 позиции по уровню тарифов на электроэнергию для населения из 18. Ниже тарифы в Ярославской (-6,38 %), Липецкой (- 4,73 %), Курской (- 2,88 %), Брянской (-2,26 %), Тверской (-1,44 %), Орловской (- 1,23 %), Воронежской (-0,47%). Значительно выше тарифы в Рязанской (+19,75%) и Калужской (+23,46 %). В Москве и Московской области они выше практически на 40%.

Утверждение тарифов для населения с 1 декабря 2022 года в ранее озвученном размере не привело к изменению в худшую сторону позиции Смоленской области в указанном рейтинге субъектов ЦФО.

Несмотря на наличие предложений ФАС России по снижению количества групп потребителей, относящихся к населению, в отношении которых применяется понижающий коэффициент к стоимости электрической энергии, в соответствии с решением Губернатора Смоленской области, принятым в 2020 году для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами, сельского населения и членов садоводческих хозяйств на 2022 год, будет сохранен уровень тарифа на электроэнергию с понижающим коэффициентом — 0,7, действующим в настоящее время.

Запись прямого эфира доступна в группах Смоленской области ВКонтакте (https://vk.com/smolensk) и Одноклассниках (https://ok.ru/smolobl67).