﻿Президент России Владимир Путин считает материнство особой миссией





Глава государства неоднократно подчеркивал, что в здоровом обществе роль материнства ценится выше всего. Уважительное отношение к материнству для российского народа является безусловной ценностью, передающейся из поколения в поколение.

В этом году в России изменилась система поддержки материнства и детства. Введены единые и ежемесячные пособия для нуждающихся семей с детьми от рождения до 17 лет. Эти пособия будут назначаться по одному заявлению от родителей или беременной женщины сразу на всех детей в семье. При этом размер пособия для беременных увеличен и составил от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания.

Таким образом, глава государства, несмотря на напряженную ситуацию в мире, не сосредоточен только на решении геополитических задач. Путин во главу угла ставит благосостояние граждан и никогда не забывает о поддержке материнства и детства.

Одно из направлений заботы о материнстве и детстве – развитие отечественной фармацевтической промышленности. На этой неделе Владимир Путин откроет цех саранского завода «Биохимик», производящий фармсырье субстанций. Это позволит наладить массовое производство антибиотиков пятого поколения. Это имеет большое значение для России, поскольку в настоящее время субстанции для изготовления большинства антибиотиков закупаются за рубежом.

Что делается в вашем регионе для поддержки материнства и детства? Достаточное ли внимание, на ваш взгляд, государство уделяет этой теме? Что еще, по вашему мнению, можно сделать для поддержки матерей с детьми?

Проскурнина Марина Георгиевна

Член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Смоленской области, председатель Смоленского областного отделения Союза журналистов России, эксперт Ассоциации НОМ, главный редактор СОГУП» Центральная объединенная редакция»

Прочитай подобный текст в «самом честном, а главное независимом западном таблоиде», я бы жутко удивилась.

Никогда западная журналистика не уделяла свои газетнве полосы подобным новостям. Знаете почему? Потому, что там семейные ценности давно отошли на последний план. У них теперь родитель 1 и родитель 2, там перестали обращать внимание на гендерные различия. Там Чемпионат Европы по фигурному катанию открыл финский трансгендер.

Этот дама, простите, не знаю, как правильнее его или её назвать, продержалась на льду ровно двадцать секунд. Рекорд для будущего в западном спорте.

Всё это было бы смешно, если бы не было так страшно.

Развитому западу не до проблем и чаяний собственного народа. У них с Америкой -один враг Россия.

Да, Россия, где по-прежнему свято чтут матерей и почитают отцов, где заботятся о стариках. Где помнят своих ветеранов, где по традиции на День Победы миллионы людей выходят на памятные митинги, чтобы почтить память людей, которые ценою своих жизни, подарили возможность жить под мирным небом всем нам.

Это Россия, которая никогда не будет жить по чьей-то указке.

А потому наш Глава государства, в первую очередь, думает о людях. Ведь именно они составляют основу государства. И эту заботу мы видим и чувствуем.

Россия делает все возможное, чтобы в максимально кратчайшие сроки обеспечить себе полную независимость во всех сферах нашей жизни. И я уверена, так и будет.

Появление на свет маленького члена семьи – событие, несомненно, очень радостное и, в большинстве случаев – долгожданное. А для того, чтобы новоиспеченные родители в любой, даже непростой ситуации чувствовали себя уверенно, в Смоленской области действует целый ряд мер социальной поддержки семей с детьми. На сегодняшний день в Смоленской области их свыше 80. И это не предел. Это реальное доказательство заботы государства о людях и на федеральном, и на региональном уровнях.



Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Защита материнства и детства прописаны как в международных конвенциях, так и в Основном законе Российской Федерации — Конституции. У детей должно быть счастливое детство, а что б оно было без облачным и позитивным — государство должно проявлять заботу о самых ценных членах общества.

В последние годы кардинально меняется система государственного обеспечения семей с детьми, вместо ряда пособий введено единое, упрощенна процедура принятия документов и выплат федеральных и региональных пособий, увеличены суммы выплат. Все это направлено на решение различных проблем в стране и регионах, в том числе и демографических.

И отвечая на поставленные вопросы, хочется поделится своим мнением.

Что делается в вашем регионе для поддержки материнства и детства? Вслед за государством в Смоленской области, увеличиваются выплаты пособий, наряду с государственным материнским капиталом — введен региональный и он каждый год увеличивается, сейчас не только за первого и последующего дают деньги — в частности губернатором Смоленской области — было принято решение выплачивать за третьего и последующего ребенка — по 100 тысяч рублей. Это значительно увеличивает рост население региона не только за счет мигрантов, а естественным способом.

Достаточное ли внимание, на ваш взгляд, государство уделяет этой теме? Государство в последние десятилетия — значительно увеличило финансирование пособиями граждан имеющих детей, это как уже говорилось выше и рост сумм, и упрощение начислений, ввод новых и востребованных выплат, например по 10 тысяч к 1 сентября, для школьников — что является не сомнением подспорьем для родителей, как обеспеченных так и малообеспеченных семей. Хочется надеться что данная тенденция сохранится и преумножится в дальнейшем.

Что еще, по вашему мнению, можно сделать для поддержки матерей с детьми? Отвечая на данный вопрос хочется затронуть такую проблему которая уже поднималась, но постепенно решалась и продолжает решаться, но все еще актуальна. Увеличение численности населения на мой, личный взгляд породит проблему — цепочки преемственности образования и подготовки будущих школьников. Это — детский сад — школа — колледж — ВУЗ. Наличие мест в этих учреждения неуклонно будет расти и потребует создания новых дошкольных, школьных и иных образовательных пространств. Соответственно потребуется увеличение школ и сопутствующих учреждений — где дети смогут приобретать так необходимые знания и навыки. Сейчас в нашем регионе имеется заметный рост в данном направлении, но хочется надеется что начатая демографическая политика — будет целенаправленной, последовательной и логичной.

Марголина Ольга Павловна

Член Общественной палаты Смоленской области, журналист газеты «Рабочий путь», главный редактор газеты «Смоленские губернские ведомости»

Ольга Марголина Журналист газеты и сайта «Рабочего пути», главный редактор газеты «Смоленские губернские ведомости», победитель множества федеральных и региональных конкурсов журналистских работ. Член Общественной Палаты Смоленской области, заместитель председателя комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Организатор благотворительного проекта «В гостях у сказки» для взрослых и детей, попавших в непростые жизненные обстоятельства, а также для воспитанников реабилитационных центров, школ-интернатов, семей с особенными детьми. Обладательница множества титулов всероссийских и региональных конкурсов красоты. Модель. «Мама года-2020».

Нет более высокого предназначения на земле, чем подарить человеку жизнь, и нет большего счастья, чем видеть, что твой ребенок растет счастливым, достойным человеком. Мамы сохраняют семейные ценности, прививают молодому поколению трудолюбие и любовь к Родине, создают будущее страны. В Смоленской области поддержка материнства и детства, многодетных семей была и остается в числе главных приоритетов. В свою очередь уже пятый год благотворительный проект «Рабочего пути» «В гостях у сказки», организатором которого я являюсь, помогает мамам и детям, попавшим в непростые жизненные обстоятельства. Мы собрали уникальную команду единомышленников, которой небезразличны проблемы других людей. Вместе стараемся приносить пользу и дарим внимание, помощь и яркие эмоции.