Как это было

8 апреля нашему городу исполнится 71 год. О прошлом Сафонова вспоминает его старожил Валентин Журавский

Я родился в 1936 году в деревне Шавеево Сафоновского района, о чем стоит отметка в паспорте. Наша деревня, в которой насчитывалось всего несколько домов, находилась рядом с пристанционным поселком Сафоново. Эти два населенных пункта разделяли железная дорога да река Вопец. Вода в ней была чистая, летом мы купались, ловили рыбу и раков.

В поселке находилась школа, куда я пошел учиться. Один из одноклассников, родители которого были геологами, рассказал, что при разведывании недр в Сафоновском районе обнаружены большие запасы угля. Это меня заинтересовало, потому что в нашем доме была печка, приходилось добывать для нее топливо. Трудности с этим возникали обычно зимой, и тогда после школьных занятий родители отправляли нас на железную дорогу для сбора кусочков угля, оставшегося от паровозов.

Силами коллектива треста «Дорогобужшахтострой», появившегося вскоре после войны в поселке, строились дома и шахты. С жильем в ту пору было трудно, а всех, кто приезжал работать на стройку и шахты, требовалось расселить. В распоряжении треста имелись приспособленные трофейные вагоны в тупике вблизи Максимова. Кто-то из рабочих проживал в нашей деревне, кто-то – в деревнях Лягушкино, Никольское, Петрово, Бараново и других. Появились улицы Шахтерская, первая и вторая Кустовые (на их месте сейчас находится спортплощадка школы № 9), Интернациональная (она располагалась на небольшом участке между улицами Строителей и Шахтерской), а затем улицы Строителей, Вахрушева, застроенные двухэтажными домами и щитовыми зданиями барачного типа.

Город строился на болотах, здесь не было дорог. Специально дежурили трактора, таскавшие на буксире автомашины с грузами от автомагистрали к строительным объектам и обратно. Большую роль играл гужевой транспорт. Конюшни располагались в деревянных сараях.

Рядом с нашей деревней появились асфальтобетонный завод, железнодорожные мастерские, переезды через линии, асфальтированная дорога. Были открыты заводы кирпичный и ЖБИ, центральные электромеханические мастерские, электроподстанция.

После работы молодежь (а прибывших парней и девчат год от года становилось все больше) по вечерам собиралась в железнодорожном клубе. Затем приспособили под клубы барак – он находился на углу улиц Вахрушева и Энгельса, столовую в районе нынешнего электромашиностроительного завода. В поселке Горном также построили двухэтажные дома и бараки. В апреле 1952 года поселку Сафоново был присвоен статус города, а в конце года шахта № 1 выдала на-гора первые в Смоленской области тонны угля. «Мы строим новый Донбасс», – с гордостью заявляли строители. Наверняка так бы и вышло, если бы не подвело качество сафоновского угля. Изначально планировалось построить 28 шахт, однако эта программа была выполнена лишь частично.

Когда я вернулся домой после службы в армии, то был принят на должность литературного сотрудника в редакцию газеты «Сафоновская правда». Приходилось часто бывать на предприятиях, беседовать с людьми. Первый раз вместе с шахтерами спустился в забой, побывал на введенных в строй заводах: электромашиностроительном, «Гидрометприбор», «Теплоконтроль», пластмасс.

Вскоре меня утвердили редактором многотиражной газеты треста «Дорогобужхимстрой», которая называлась «На стройках химии», позже работал в редакции газеты «Голос химика», выходившей на заводе пластмасс.

На моих глазах росли корпуса первенца большой химии на Смоленщине – завода пластмасс, а также Дорогобужского завода азотных удобрений, который также строили работники треста. Помню, как на одном из собраний бригадиру монтажников Анатолию Васильевичу Жбанову присвоили звание Героя социалистического труда, а Стефану Павловичу Сивакову, руководившему самой большой комплексной бригадой, – звание заслуженного строителя РСФСР.

В самом молодом городе Смоленщины появлялись школы, детские сады, технические училища, техникум, жилые микрорайоны.

Из окон дома по улице Ленина, в котором я получил квартиру, открывается вид на наш Дворец культуры и сквер памяти, где горит вечный огонь.

В минувшем году был открыт и памятник шахтеру, установленный около Дома культуры в поселке Горном. Это важно для Сафонова и сафоновцев, ведь наш город обязан своим возникновением именно горнякам. Люди этой профессии вели добычу вплоть до закрытия последней шахты в 1997 году. Важно, что государство не бросило людей в пучине безработицы, помогло городу, выделив по программе реструктуризации угольных шахт в общей сложности порядка 800 миллионов рублей. Благодаря этому удалось на месте шахтерских бараков построить современные благоустроенные дома, создать рабочие места для бывших горняков на электромашиностроительном заводе, достроить кондитерский цех на хлебокомбинате.. Были также построены водозабор на Горном, котельная в больничном городке по улице Октябрьской и другие объекты.

С каждым годом Сафоново становилось комфортнее и красивее благодаря труду нескольких поколений его жителей.

Валентин ЖУРАВСКИЙ, г. Сафоново