﻿В Смоленской области открыты 122 центра образования «Точка роста»

В рамках национального проекта «Образование» в 2023 году планируется открыть еще 29.

В 2022 году в селах и малых городах региона за два года созданы 122 центра образования «Точка роста».

Центры «Точка роста» работают на базе школ в целях развития основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей.

В таких центрах проводят различные мероприятия, которые мотивируют учащихся к получению знаний, творчеству, помогают в развитии лидерских, интеллектуальных и коммуникативных способностей.

«Точки роста» оснащены современным оборудованием, которое позволяет углубленно изучать химию, физику, биологию, информатику, а также осваивать программы дополнительного образования по робототехнике, конструированию, анимации, основам мультипликации и многим другим. В каждом центре работают цифровые лаборатории по нейротехнологии, физиологии, экологии. За два года более 13 тысяч учащихся освоили 926 программ дополнительного образования.

В 2023 году планируется открыть еще 29 центров «Точка роста».

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».

Развитие «Точек роста» в школах региона — это важный шаг по вовлечению наших ребят в активную созидательную деятельность.

Появившиеся благодаря национальному проекту «Образование» в школах, которые расположены в селах и малых городах они полностью оправдывают свое название, ведь школьники могут начать развиваться не только в рамках образовательной деятельности, но и в дополнительном образовании, проектной деятельность, робототехнике. Проект реализуется несколько лет и уже видны ощутимые результаты, ведь Точки роста стали на Смоленщине точками притяжения.

Сейчас много говорят о том, что поколение у нас какое-то не такое, потерянное, но по факту мы видим, что благодаря таким проектам, благодаря созданию инфраструктуры для развития ребят тысячи школьников находят себя в новых интересных проектах, развивают их и получают навыки, которые в дальнейшем используются для созидательной, а не деструктивной деятельности.

Уверена, что развитие сети Точек роста приумножит этот позитивный эффект.

Всего в России по инициативе Президента России Владимира Путина планируется открыть более 16 тысяч новых точек роста — такое количество вполне оправдано и поможет увидеть перспективы развития для миллионов граждан нашей страны.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Создание образовательных пространств на базе школ в целях развития основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей является необходимой и востребованной мерой. Сейчас нужно как можно больше развивать подобных центров, передавая имеющийся опыт у педагогов и наставников, накапливая новые навыки и методики. В год объявленный Президентом Российской Федерации — Годом педагога и наставника — создание таких центров приоритетное направление в развитии образования.

В таких центрах учащиеся и их наставники смогут проводит различные мероприятия, мотивирующие к получению знаний, творчеству, помогающие в развитии лидерских, интеллектуальных и коммуникативных способностей. Сейчас необходимо собранный потенциал не просто накопить, но и передать последующим поколениям, научит жить в новом быстро меняющемся мире, не позволив наделать ошибок и способствовать развитию всесторонней личности! Может неуместно, но на ум приходят слова премьер-министра Великобритании сэра Уинстона Черчилля: «Лучшие инвестиции — это инвестиции молока в младенцев»!