﻿«Нюрнберг»



В широкий прокат вышел художественный фильм дважды лауреата Государственной премии РФ, режиссера Николая Лебедева «Нюрнберг».

Это первый в мировом кинематографе игровой полнометражный фильм о международном военном трибунале, когда перед «судом народов» предстали руководители Третьего Рейха. В основе сценария — роман «На веки вечные» писателя и юриста, одного из руководителей Всемирной ассоциации прокуроров Александра Звягинцева, изучавшего Нюрнбергский процесс более 40 лет.

Конец 1945 года. Немецкий город Нюрнберг становится местом проведения уникального международного военного трибунала, за ходом которого следит весь мир. Страны-победители – СССР, США, Великобритания и Франция должны решить, как поступить с нацистскими преступниками. Однако слаженной работе Трибунала мешает начавшаяся после Фултонской речи Черчилля холодная война. Кроме того, идеи Третьего Рейха все еще сильны в сердцах многих. Начинается теневая игра, направленная на дискредитацию трибунала — подготовка к процессу и его начало окутаны паутиной странных событий. Для обеспечения окончательной идеологической победы над нацизмом потребовалась филигранная политическая и дипломатическая работа на стыке интересов четырех держав.

В переполненный журналистами, военными и наблюдателями город приезжает военный переводчик, владеющий несколькими языками — Игорь Волгин (Сергей Кемпо), который ищет пропавшего на войне брата. Однажды на улицах города он встречает юную русскую девушку Лену (Любовь Аксенова), которая, как и главный герой, оставила на войне часть себя. Их зарождающееся чувство пройдет через множество испытаний, но любовь — это единственное, что во все времена спасало мир от расчеловечивания.

Как отмечает режиссер и автор сценария, сам суд не мог стать центром внимания. Сохранилось много исторических хроник, написано немало научных статей, да и сама книга, ставшая основой сценария, скорее является романом-хроникой, где с документальной точностью описываются события Нюрнбергского процесса.

Красными линиями через весь фильм проходят темы любви, ценности семьи. Лейтмотивом всего фильма стала фигура бессмертного солдата – собирательный образ стойкого, несокрушимого, готового сразиться в неравном бою и отстоять свою Родину русского солдата, одного из тех сотен тысяч, кто положил свою жизнь на полях войны.

Съемочный процесс занял 70 смен, было построено множество декораций, в некоторых сценах в кадре одновременно находилось более 700 человек, при съемках использовано более 1200 исторических костюмов, часть из которых была специально сшита, а часть привезена из Чехии, Польши и Германии. Частью реквизита стали копии вещественных доказательств, предъявленные советским обвинением на суде, а именно изделия из человеческой кожи — сумки, перчатки, абажуры. Для фильма важной декорацией стал «Зал 600», детально воссозданный специально для фильма. Натурные съемки проходили в Праге, Москве, Московской и Калужской областях. Большой блок снимался в Калининграде и Калининградской области, где сохранилась немецкая архитектура.

В картине представлено яркое международное созвездие актеров из России, США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании и других стран. Главные роли исполнили Евгений Миронов, Любовь Аксёнова, Вольфганг Черни, Алексей Бардуков, Игорь Петренко.

Роль переводчика Игоря Волгина досталась актеру Сергею Кемпо.

Роль главного обвинителя на процессе от СССР Романа Руденко исполнил Сергей Безруков. Актер в рамках работы над ролью много времени посвятил просмотру военной хроники и его поразило «спокойствие преступников, их невозмутимость». Он также отметил, что внешне совсем не похож на своего героя. Поэтому даже имитировать манеру речи советского прокурора – высокий тембр, темп, легкий украинский акцент – артист не стал. «Моя задача – создать образ человека, от которого исходит мощь и уверенность, передать характер», – объясняет он.

Музыку к фильму написал великий композитор Эдуард Артемьев. Эта работа стала для него последней. Через несколько недель после окончания работы над «Нюрнбергом» Эдуарда Николаевича Артемьева не стало.

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Нюрнбергский процесс – международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Он начался 20 ноября 1945 года и продолжался больше 10 месяцев – до 1 октября 1946 года. Международный военный трибунал был сформирован из представителей четырех стран-победителей – Советского Союза, США, Великобритании и Франции. Перед Трибуналом предстали 24 военных преступника, входивших в высшее руководство фашистской Германии. Также был рассмотрен вопрос о признании преступными ряда политических и государственных институтов – руководящего состава фашистской партии НСДАП, штурмовых (СА) и охранных (СС) отрядов, службы безопасности (СД), тайной государственной полиции (гестапо), правительственного кабинета, Верховного командования и Генерального штаба.

В зале суда и на местах были допрошены сотни свидетелей, рассмотрены тысячи документов. В качестве доказательств фигурировали также книги, статьи и публичные выступления нацистских лидеров, фотографии, документальные фильмы, кинохроника. Все 403 заседания Трибунала были открытыми. В зал суда было выдано около 60 тысяч пропусков. Работу Трибунала широко освещала пресса, велась прямая радиотрансляция.

Международный военный трибунал приговорил к смертной казни через повешение 12 человек: Германа Геринга, Мартина Бормана (заочно), Эрнста Кальтенбруннера, Иоахима фон Риббентропа, Вильгельма Кейтеля, Альфреда Розенберга, Ганса Франка, Вильгельма Фрика, Юлиуса Штрейхера, Фрица Заукеля, Артура Зейсс-Инкварта, Альфреда Йодля.

К пожизненному лишению свободы были приговорены Рудольф Гесс, Вальтер Функ и Эрих Редер. К 20 годам тюремного заключения – Бальдур фон Ширах и Альберт Шпеер. К 15 годам тюремного заключения – Константин фон Нейрат. К 10 годам тюремного заключения – Карл Дёниц. Были оправданы Ганс Фриче, Франц фон Папен и Ялмар Шахт.

Трибунал признал преступными организации СС, СД, гестапо и руководящий состав нацистской партии. Большинство осужденных подали прошения о помиловании. Все эти ходатайства были отклонены. Смертные казни были приведены в исполнение в ночь на 16 октября 1946 года в здании Нюрнбергской тюрьмы. Герман Геринг отравился в тюрьме незадолго до казни.

С Нюрнбергского процесса началась история международного уголовного права. Принципы международного права, содержащиеся в Уставе Международного военного трибунала и выраженные в приговоре, были подтверждены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года.