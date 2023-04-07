﻿Смоленская область присоединилась к Неделе продвижения здорового образа жизни

Одна из главных задач здравоохранения сегодня – повышение уровня грамотности населения в вопросах ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний, укрепления здоровья и повышения качества жизни.

Здоровый образ жизни – важный фактор здоровья. Он повышает трудовую активность, создает физический и душевный комфорт, активизирует жизненную позицию, защитные силы организма, укрепляет общее состояние, снижает частоту заболеваний и обострений хронических заболеваний.

«Неинфекционные заболевания в 70% случаев являются причиной преждевременной смерти, именно поэтому укрепление здоровья населения – одна из актуальных задач здравоохранения. 25% всех смертей происходят в возрасте до 60 лет, но их можно предотвратить. Важно обратить внимание на свой образ жизни как можно раньше», – говорят специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Смоленского областного врачебно-физкультурного диспансера.

Главный индикатор здоровья населения – отказ от потребления табака и алкоголя, достаточное потребление овощей и фруктов, умеренная или высокая физическая активность, низкое потребление соли.

Многочисленные исследования показывают, что следование основам ЗОЖ приводит к оздоровлению организма в целом и сердечно-сосудистой системы в частности. Снижается риск многих проблем, связанных со здоровьем, во всех возрастных группах: смертность от всех причин, сердечно-сосудистая смертность у здоровых лиц и страдающих данными заболеваниями.

Соблюдение правил здорового образа жизни снижает уровень смертности от всех причин на 39%, от сердечно-сосудистых заболеваний на 36%, вероятность развития инсультов и инфарктов – на 19%.