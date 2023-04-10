﻿Любви и счастья вам, сафоновцы!



В честь 71-летней годовщины присвоения Сафонову статуса города на сцене Центрального дворца культуры чествовали тех, кто создал современный облик нашего города, трудится на благо его процветания и вносит задел на будущее.

Вы соль земли

– Дорогие сафоновцы, спасибо вам за ваш труд, благодаря которому наш город является одним из лучших районных центров Смоленщины, – отметил Глава муниципального образования Александр Лапиков. – Здесь гармонично развиваются экономика, образование, культура, спорт, социальная инфраструктура, создаются условия для реализации творческих способностей молодого поколения. С каждым годом Сафоново становится более современным, уютным для жизни. Нынче предстоит завершить реконструкцию центральной части города, продолжить благоустройство парка в поселке Южном, привести в порядок автодороги. В рамках национального проекта «Образование» открыть «Точки роста» в гимназии, школах № 8, 6 и Барановской. В рамках нацпроекта «Культура» отремонтировать два корпуса школы искусств. Спасибо вам за ваш труд, преданность уголку малой родины и заботу о его благополучии.

Люди – это главное богатство любого края. Каждая семья – это целая история, ценность которой умножается, когда ее объединяет преданность одной профессии. У нас таких немало. Трудовая династия Скакуновых – Рубенковых – это три поколения учителей, общий педагогический стаж которых перевалил за два века – 218 лет!

Дело заслуженного работника культуры РФ, отличника народного образования и основателя Сафоновской детской художественной школы Василия Кириллова продолжила его дочь Наталья.

Представители династии Готовцевых – Левченковых сохраняют верность заводу «Теплоконтроль» уже 216 лет.

Почетом и уважением пользуются медики Ульяновы. 45 лет проработал в ЦРБ рентген-лаборант Евгений Ульянов. Заведующим поликлиникой райбольницы стал его сын Александр, а его супруга Любовь – заведующей инфекционным отделением. Профессию врача выбрали их дети – Ольга и Евгений.

– В нашем городе живут трудолюбивые, талантливые, неунывающие, способные преодолеть все трудности, добрые и светлые люди, – отметила Любовь Ульянова. – Желаю, чтобы Сафоново всегда оставалось местом теплых встреч, ярких позитивных событий. Чтобы оно процветало и каждому дарило надежду на исполнение заветной мечты.

Души прекрасные порывы

Уголок малой родины своими успехами прославляет и талантливая молодежь. Так, стипендией Администрации Смоленской области удостоена ученица ДХШ им. В.М. Кириллова Эвелина Шпакова, наставником которой является преподаватель Екатерина Викторовна Ильина.

В районном конкурсе «Лучший выпускник года» лидировали отличники в учебе, призеры предметных олимпиад, знатоки краеведения и активисты общественной работы. Одиннадцатиклассницу школы № 4, победительницу конкурса «Будущее Сафоновского района» Аделину Жила переполняют идеи Российского движения детей и молодежи. Студенту Сафоновского филиала Смоленской академии профобразования Кириллу Кондратьеву присуще креативное мышление, он хороший организатор и умеет работать в команде. К тому же он лауреат конкурса «Премия года 2022» в номинации «Лучший по специальности». Дарья Павлюченкова возглавляет волонтерский отряд «Доброе сердце», имеет Благодарность Минстроя России, является участницей чемпионата профмастерства по компетенции «Поварское дело».

Уже несколько лет в нашем городе проходит конкурс на звание «Лауреат премии имени Ю.А. Гагарина». Победителями становятся школьники, достигшие наилучших показателей в учебе, спорте, патриотической работе, сохранении памяти о выдающихся земляках. Обладателем диплома победителя стал одиннадцатиклассник школы № 7 Станислав Ханнанов. Этот активный участник классных и школьных дел придерживается принципа «Если не я, то кто?». Он увлекается историей, литературой, биологией. Призер и победитель краеведческих конкурсов. Участник проекта «Билет в будущее». Второе место жюри отдало девятикласснице школы № 9 Виктории Исаенковой – победительнице конкурса «Лучший ученик школы», участнице международных, региональных, муниципальных конкурсов краеведческого и патриотического направлений, актрисе театральной студии «Маска». Третье место завоевала ученица девятого класса школы № 1 Арина Карпекина. Человек с активной гражданской позицией, старательная ученица, участница предметных олимпиад, много лет занимается в студии эстрадно-спортивного танца Дома детского творчества «Ассорти», обладательница наград международных и российских конкурсов.

Отличные успехи в учении, выдающиеся достижения в творчестве и участие в общественной жизни – это то, что присуще дипломантам премии «Юные таланты 2023 года». Нынче ими признаны Валерия Трубаева и Илья Минаков. Валерия учится в классе профильной подготовки Сафоновской детской художественной школы им. В.М. Кириллова. Она лауреат I степени международного конкурса фольклора и ремесел «Смоленский рожок», победительница международных конкурсов «Я вижу мир. Мир народного искусства» и «Я вижу мир. Мир Вселенной». Илья постигает искусство игры на фортепиано в Сафоновской детской школе искусств. Победитель международных конкурсов «Феерия», «Триумф», международного фестиваля искусства и творчества «Ветер перемен».

Лейся, песня

По традиции, для награждения на сцену поднялись победители фотоконкурса «Семейные традиции» и конкурса WEB-проектов. Этим мероприятиям «Сафоновская правда» уделила специальные публикации.

Отрадно заметить, что руководители предприятий и образовательных учреждений города поддерживают талантливую молодежь. Как пример, гарантийные письма на бесплатное обучение в техникуме туризма, менеджмента и информационных технологий передала его директор Наталья Маркова. Частную стипендию Фонда помощи одаренным детям вручил Почетный гражданин Сафоновского района, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России, меценат Святослав Масютин.

За выдающиеся успехи он поощрил юную лыжницу Кристину Фролову, тренирует которую Владимир Федорович Кузьмич. А также Илью Пучко, выпускника школы искусств по классу «Хореографическое творчество» (преподаватель Павел Михайлович Филиппенков).

Каков он, любимый город? Наверное, это место, где жители могут и умеют помогать друг другу, не дожидаясь помощи начальства, выступают совместно в защиту своих интересов и даже образуют общины, способные организовать свою жизнь. Это частица большой России, которая навсегда остается в сердце, которой хочется признаться в любви и подарить тепло своего сердца.

Продолжением торжества стал концерт, в котором приняли участие сафоновские таланты, пожелав городу-имениннику много-много лет, процветания, самых нежных в мире слов, любви и счастья.

Марина ХОТУЛЁВА

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