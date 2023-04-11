﻿Подведены итоги конкурса в честь 25-летнего юбилея газеты «Смоленский атом»





Более 80 десногорцев приняли участие в конкурсе на лучшую фотографию, посвященную корпоративному изданию Смоленской АЭС. Авторов самых креативных и необычных сюжетов наградили дипломами и призами от администрации и профсоюза атомной станции.

На протяжении двух с половиной десятилетий газета «Смоленский атом» знакомит читателей с жизнью атомной станции, достижениями коллектива и отдельных сотрудников, с проектами, которые реализуются при поддержке атомной отрасли в Десногорске.

Как отметила заместитель начальника управления информации Смоленской АЭС Татьяна Евсюкова, фотоконкурс послужил отличным поводом для читателей поздравить издание с юбилейной датой.

На фотоконкурс поступила почти сотня работ в номинациях: «Смоленский атом с хвостиком», «Везде и всюду «Смоленский атом» читать я буду», «Я в «Смоленском атоме». Газету «читали» кошки и собаки разных мастей, попугай, курицы, бычок, черепаха, ежик, бабочка, улитка. Он побывал под водой и над водой, в горах, полях, лесах, на дорогах, на аквааэробике и фитнес-тренировках. Свои фото на страницах газеты «отыскали» работники атомной станции, юные танцоры, певцы и спортсмены, ветераны станции.

Планово-экономический отдел Смоленской АЭС бережно ведет свою фотолетопись практически со дня основания подразделения. Одна из коллективных фотографий вместе с публикацией в честь 25-летнего юбилея отдела была размещено в корпоративной газете в 2005 году. И вот спустя 18 лет практически тем же составом сотрудники ПЭО сфотографировались специально для конкурса. Теперь их архив пополнит еще одно фото.

— Идея съемки под водой родилась неожиданно, — рассказал один из победителей конкурса Дмитрий Леонов. — Для локации выбрали бассейн реабилитационно-оздоровительного и досугового центра Смоленской АЭС, в котором я тренировался, получили разрешение, заламинировали газету и приступили к погружениям. Получилось не сразу, пришлось делать несколько заходов, все-таки достаточно сложный процесс. Но ради «Смоленского атома» мы готовы на все. Газету читаем, очень нравится новый формат в виде журнала и интересный и познавательный контент.

Благодаря семье Спасовых «Смоленский атом» оказался на Домбае.

— Мы всегда активно проводим свой отпуск, в этот раз вместе с детьми отправились на горнолыжный курорт и захватили с собой номер газеты, чтобы специально для конкурса сделать фото на заснеженной вершине, — поделился Александр Спасов. — Приятно, что наша коллективная работа отмечена жюри. Любимой газете желаем оставаться такой же интересной, востребованной читателями, не останавливаться на достигнутом и развиваться дальше.

По итогам конкурса 1 место заняли Артем Евсюков, Дмитрий Леонов, коллектив планово-экономического отдела Смоленской АЭС. На 2 месте — Елизавета Злакоманова, Елена Яночкина, Елена Спасова. На 3 месте — Надежда Тарасова, Эдуард Павловский, Елисей Плаксин.

За активное участие в конкурсе отмечены Татьяна Кужаниязова, Юлия Киселева, Анфиса Шишло. В номинации «В шаге от победы» — Александр Спасов, Алексей Гайдайчук, Любовь Минина, семья Спасовых, Снежанна Гастькова, Виктор Давыдов и Елена Гребенщикова.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС