Россия в сфере промышленности должна двигаться к полной суверенизации там, где это необходимо

Так заявил Президент РФ Владимир Путин в Туле. На заседании президиума Госсовета Путин поставил задачу выйти на устойчивый промышленный рост в РФ, действовать динамично, напористо и энергично.

Глава государства заявил о том, что нужно расширять поддержку технологических проектов. Также Путин потребовал от правительства не затягивать с реализацией программ поддержки промышленности, назвал это вопросом национальной безопасности, и призвал динамичнее развивать технологические партнерства с дружественными иностранными компаниями.

Перед Россией стоит цель – формирование высокотехнологичной, конкурентной промышленности, обеспечивающей переход экономики государства от экспортно-сырьевого типа развития к инновационному.

По итогам 2022 года ожидалось значительное падение объемов в обрабатывающих производствах. Благодаря, предпринятым правительством мерам, его удалось замедлить. С июня началось восстановление темпов обрабатывающих производств. В 2023 году ожидается рост 1% по отношению к 2022 году.

Правительством были осуществлены оперативные антикризисные меры, Выработаны инструменты поддержки промышленного экспорта. Принято решение о создании и развитии центров инженерных разработок на базе вузов под задачи критического импортозамещения.

Технологический суверенитет России будет достигнут через запуск новых инвестиционных программ, выход на новые экспортные рынки, обеспечение глобальной конкурентоспособности, выход на самостоятельное инновационное развитие.

Крючкова Светлана Алексеевна

Председатель, генеральный директор РСОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида»

В промышленных предприятиях России грядут большие перемены. Владимир Владимирович Путин им поставил задачу выйти на устойчивый промышленный рост в Российской Федерации, действовать динамично, напористо, энергично. Я думаю, что руководители отечественных изготовителей с этим согласны и понимают, что им нужно идти именно этим путем, так как от этого зависит не только увеличение выпуска продукции, а развитие предприятий, модернизация технологии производства, но и благополучие их семей, семей имеющихся коллективов, и в конечном итоге благополучие граждан России.

Хотелось бы в развитие производства видеть не только количественный результат, хотя и он важен, но внедрение новых технологий, инженерных разработок и повышение уровня качества выпускаемой продукции. Несомненно, помощь от государства необходима для достижения технологического суверенитета путем запуска новых инвестиционных программ.

Для поддержки предприятий в Смоленской области делается все возможное при наличии небольших ресурсов. Помощь нужна не только финансовая, но и для инновационного развития предприятий ознакомление с последними разработками науки и техники, выход на новые экспортные рынки.

Новиков Дмитрий Владимирович

Координатор проектов в Центре Управления Регионом

Технологического суверенитета необходимо добиваться непременно, это единственно верный путь сейчас. Нужно расширять программы поддержки промышленности, привлекать инвесторов.

Хочу отметить, что в Смоленской области активно ведется работа по привлечению инвесторов. Недавно была актуализирована инвестиционная декларация: в ней уделили особое внимание инвестобязательствам региона, которые гарантируют стабильность и защиту интересов инвестора; мерам поддержки, на которые может рассчитывать инвестор при реализации проекта на территории области.