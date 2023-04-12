﻿Почти 200 тысяч деревьев посадят весной в Смоленской области

В нынешнем году Смоленщина снова присоединилась к Всероссийской и международной акции «Сад памяти», приуроченной к ежегодному празднованию Дня Победы. Ее цель – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Так, этой весной в рамках акции в нашем регионе планируется высадить свыше 193 тысячи деревьев на площади более 66 га. Мероприятия пройдут в каждом лесничестве области на землях лесного фонда, а также в населенных пунктах.

Ознакомиться со всеми запланированными датами мероприятий и местами высадок можно на интерактивной карте садпамяти2023.рф. Для участия в акции нужно зарегистрироваться на сайте садпамяти2023.рф, открыть карту России и выбрать свой регион проживания, посмотреть на карте, когда акция состоится именно в вашем городе, приехать в назначенное место и время.

Стоит отметить, что в этом году на территории Смоленской области запланированы памятные посадки также в виде Геоглифов в поддержку участников СВО – будут заложены лесные культуры в виде буквенных обозначений Z, V, O.

В целом в Смоленской области в рамках акции «Сад памяти», начиная с 2020 года по 2022 год, было высажено порядка 719 тысячи елей, сосен, дубов и лип на площади 256,06 га. Участниками акции стали около 8 тысяч человек, из которых порядка 4 тысяч – добровольцы и волонтеры.

«Сафоновский район каждый год участвует в акции. Большой Сад памяти заложили в сквере возле школы № 7 представители районной администрации, депутаты фракции «Единая Россия, школьники, молодежь, юнармейцы и молодогвардейцы, сотрудники правоохранительных органов. В этом году продолжим работу. Активно подключились к высадке в Барановском и Рыбковском сельских поселениях. Сад памяти – это место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам, куда можно приходить чтить своих павших родственников. Это не просто акция, а закладывание новой традиции, которая призвана сохранить подвиг предков в веках.», – сказала председатель сафоновского районного Совета депутатов Анна Захарова.