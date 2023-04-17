Здравствуй, неизвестный солдат!

В рамках проекта «В августе 43-го», разработанного газетой «Сафоновская правда» к 80-летию освобождения Сафоновского района от немецко-фашистских захватчиков и получившего грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив, состоялись акции «Письмо на Фронт». Послания бойцам в зону специальной военной операции написали члены Молодежного совета и семиклассники школы № 3.

В начале урока ребятам напомнили, что Сафоновский район, как и Смоленская область, особенно пострадал от боевых действий в 1941 и 1943 годах. Сохранилась сводка информбюро, в которой говорится, что районный центр Сафоново был освобожден 31 августа 1943 года.

События 80-летней давности перекинули мостик в наше время. Сегодня так же с оружием в руках приходится отстаивать свободу и независимость России. Военная операция – дело тяжелое. Солдат каждую секунду рискует жизнью. И так отрадно бойцу в минуты отдыха получить добрую весточку в виде письма! Даже если их написали не родные люди. Ведь это привет из другой, мирной жизни. Любой военный, будь то рядовой или старший офицер, должны знать, что мы душой с ним. Надеемся, что наши письма из тыла придадут им силы духа, отваги, героизма, а самое главное, понимания того, что мы думаем о них, переживаем и ждем домой с победой.