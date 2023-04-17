Назад, в прошлое…

Бойцами поискового отряда «Боевое братство» почти за 12 лет работы на местах былых сражений поднято 1184 солдат и офицеров Красной армии, многие из которых погибли в боях за освобождение Сафоновского района.

Установлены имена 82 из них. За каждым из погибших – своя судьба. Их возвращения с фронта ждали матери и отцы, жены и невесты, братья и сестры, сыновья и дочери, хранившие страшное сообщение о том, что их родной человек пропал без вести в боях за советскую родину…

Как иконостас, в музейном уголке отряда – фотографии бойцов, имена и судьбы которых удалось воскресить из небытия. Посетителям, приходящим сюда на экскурсию, активисты Сафоновской организации Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» готовы рассказать о судьбе каждой находки и каждого открытия, о том, как корпели над плохо сохранившимися клочками писем, расшифровывая последнюю весточку воина, обращенную домой, к родным и близким…



Только на этой неделе на экскурсиях в музейном уголке побывало около 70 студентов Сафоновского филиала СмолАПО, Сафоновского индустриально-технологического техникума, техникума туризма, менеджмента и информационных технологий. Командир отряда «Боевое братство» Александр Герасенков и его заместитель Виталий Ефименков не только рассказывали об освобождении Сафоновского района от немецко-фашистских захватчиков в августе 1943-го, но и разрешали взять в руки оружие, солдатскую каску или медальон, пролежавшие в земле десятки лет.



Благодарим партнеров за участие в проекте редакции газеты «Сафоновская правда» «В августе 1943-го», реализуемого при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Фото Татьяны Гляшовой