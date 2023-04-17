﻿В российских вузах будут преподавать «Основы российской государственности»





В Министерстве образования утвердили концепцию и подходы к преподаванию курса «Основы российской государственности». Поручение о разработке и включении в образовательные программы вузов новой дисциплины Президент Владимир Путин подписал в январе.

Главная задача курса — борьба со стереотипами о разрыве между обществом и государством. У общества и государства – общие идеалы, стремления и цели.

Курс будет введен в вузы уже с сентября 2023 года. В его разработке и обсуждении приняли участие 3 тысячи преподавателей из 562 университетов России.

Уже определены опорные вузы, на базе которых будут созданы межрегиональные (территориальные) научно-методические, информационные центры. Их деятельность направлена на разработку содержания, механизмов реализации, а также обеспечение экспертной и информационной поддержки курса.

Начальник Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета России Александр Харичев отмечает, что курс должен стать основой для других общественно-гуманитарных дисциплин.

«Важно, чтобы это было взаимовлияние, то есть не просто симбиоз разных дисциплин, но еще и взаимовлияние дисциплинарного курса на другие науки о человеке и обществе», — сказал он и добавил, что следующим шагом после внедрения курса «Основы российской государственности», должен быть пересмотр школьного обществознания.

Новый курс, который будет включать как лекции, так и семинары, рассчитан на 72 часа, из них 18–20 часов — внеаудиторная нагрузка. По словам доктора политических наук, профессора МГУ имени М.В. Ломоносова, научного руководителя проекта «ДНК России» Андрея Полосина, он будет состоять из пяти частей: «Что такое Россия», «Российское государство-цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации», «Политическое устройство» и «Вызовы будущего и развитие страны».

Крючкова Светлана Алексеевна

Председатель, генеральный директор РСОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида»

Каждое действие должно быть оправдано и достигать намеченного результата. Так и с введением данного курса «Основы российской государственности» должен быть результат. Очень важно, чтобы преподаватели, которые будут читать данный курс должны пройти обучение и не интерпретировать каждый по своему мнению имеющийся материал. Проводя не только лекционные занятия, а еще и семинарские, зачетные, которые позволят закрепить знания студентов владения материалом.

Не все вузы будут готовы к внедрению этого курса, но на это дается подготовительный период до нового учебного года. Для студентов это будет новшеством, что будет вызывать у них не поддельный интерес к новому предмету. Самое главное чтобы занятия не проходили формально.

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».

Говорить о патриотическом воспитании детей можно бесконечно, но важно понимать, что никто лучше таких же молодых людей не сможет объяснить такого рода материи. Да, конечно, работа не может быть без авторитетного мнения, но базис – это общение молодежи.

Блоки, из которых будет состоять курс для студентов, содержит такие темы, которые максимально понятные и нужные для молодежи: «Что такое Россия», «Российское государство-цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации», «Политическое устройство» и «Вызовы будущего и развитие страны».

Уверена, что таким образом будет введена понятная система общественно-политической работы с молодежью. Та история, которую настроить нужно было создать в нашей стране еще тридцать лет назад.