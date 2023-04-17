﻿В Смоленске посла Польши встретили мирным протестом





Визит посла Польши в Смоленск был приурочен к 13-летию авиакатастрофы, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский. Сегодня, 10 апреля, смоленские общественники и волонтёры вышли на мирную акцию несогласия с польской политикой в отношении России.



В отличие от поляков, позволивших себе напасть на российского посла во время возложения цветов на военном мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве и облить его краской, жители Смоленска мирным протестом выразили своё несогласие с той неправдой, которая льётся в отношении России.

На фоне несмолкаемых обвинений властей Польши в оккупации территорий, расстреле польских военных, причастности к крушению борта №1 под Смоленском молодые смоляне проявили сочувствие по поводу случившейся трагедии, но показали свой протест против пропагандистской неправды.



Члены Смоленской общественной организации «Дом Польский» также приняли участие в мероприятии. Пройдя стройной «пятой колонной», они пытались провоцировать пикетирующих на агрессию. Однако смоляне не берут пример с оголтелых польских русофобов, обливаюших краской нашего посла на 9-е мая. Ребята были в высшей степени корректны, не поддавались на провокации и отстаивали свою точку зрения.

Справочно:

10 апреля 2010 года, 13 лет назад, в Смоленске разбился «борт №1» Республики Польша. Погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский, его супруга и целый ряд высокопоставленных польских политиков и военных. Они летели в Россию на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.



Расследование российского Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установило, что все системы самолёта Ту-154М до столкновения с землёй работали нормально; из-за тумана видимость на аэродроме была ниже допустимой для посадки, о чём экипаж рейса 101 был извещён.

Расследование комиссии МАК пришло к выводу, что непосредственной причиной катастрофы стало непринятие экипажем своевременного решения об уходе на запасной аэродром, а системными причинами катастрофы явились существенные недостатки в организации летной работы и подготовке членов экипажа.

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».

Отношения двух стран России и Польши одни из самых сложных в отечественной истории и Смоленск в них – основная точка кипения. Смоленская земля миролюбивый край и молодежная акция, которая показала принципиальную позицию нашей страны. Мы не пытаемся внести хаос, забыть страницы нашей истории, не сносим памятники и не боремся с мертвыми, снося памятники.

Я помню историю, падения польского Борта №1. Тогда казалось, что эта страшная трагедия станет мостом, который сможет помочь наладить отношения между двумя странами. Российские политические деятели и лично Владимир Путин, который называл это не только трагедий польского народа, смогли максимально открыться польской стороне, но как показала жизнь, никому на Западе это было не нужно. Сейчас оголтелая русофобия, снос памятников воинам освободителям стали нормой для Республики Польша.

Увидев информацию об акции, я поняла, что наша молодежь политически мотивированная, правильно подходит к оценке ситуации. За таких молодых ребят берет гордость и очень большая надежда, что наша страна остается в сильных руках честных людей. Ну и, конечно, тонкие апелляции в плакатах к историческим событиям показывает, что патриотизм у ребят основан на интеллекте, а это дорогого стоит.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

История взаимоотношений России и Польши полна трагических событий, были времена соперничества, времена совместного существования, созидания и разобщения — два этих понятия тесно переплелись в культуре наших регионов. И сейчас когда снова пришли времена противостояния — не стоит забывать о совместных точках соприкосновения, у нас очень много общего, гораздо ближе с кем либо из европейских народов.

Трагические события апреля 2010 г. еще долго будут в памяти смолян, помнивших то туманное апрельское утро, когда придя домой с работы и включив новости — были шокированы сводками. Смоляне каждую весну в начале апреля несут цветы и букеты к месту крушения борта № 1 польского правительства. Это не слыханная трагедия в истории 20 столетия, ее можно сравнить по масштабности с крушением «Титаника», «Гинденбурга» и хоть там были морские и воздушные суда — в данном случае Польша, а вместе с ней и вся Европа — лишилась небывалого количества политических и национальных лидеров.

И сейчас когда обстановка в мире, снова накалена — не допустимо спекулирование на исторической памяти, на исторических фактах — обвиняя друг друга в злодействах прошлых лет! Искажая исторические реалии и обвиняя наше Отечество в том чего мы не совершали.

Акция, приуроченная к 13-ой годовщине катастрофы польского борта № 1, в который раз показала, что в отличии от братьев славян, смоляне неравнодушны к чужому горю. Сохраняя и сберегая память о трагедиях прошлых лет, ухаживая за могилами и памятниками, воздвигнутых на местах трагедий — мы показываем всему миру — как надо беречь память, повторяя как молитву слова «Никто не забыт и ничто не забыто»!!