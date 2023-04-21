На Смоленщине пройдет Всероссийский субботник

В эту субботу, 22 апреля, на территории Смоленской области пройдет Всероссийская экологическая акция, в рамках которой жители всех муниципалитетов наведут порядок на улицах, общественных пространствах и во дворах.

В субботнике примут участие представители общественных организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов, областных учреждений, госслужащие, собственники помещений в многоквартирных домах. В планах – уборка скверов и парков, придомовых территорий, улично-дорожной сети, территорий воинских захоронений. Добавим, что в субботнике примет участие и глава региона Василий Анохин. Об этом он ранее сообщил на своей странице в соцсети.

В Сафонове местами сбора являются:

— парковая зона по ул. Мира;

— сквер «Центральный»;

— сквер «Сказка»;

— сквер «Воинов-интернационалистов»;

— сквер у школы N 7.

Время сбора – 9.00 часов.



Напомним, благоустроить города региона можно также с помощью голосования за общественные территории и дизайн‑проекты, которое проходит до 31 мая в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России. Проголосовать может каждый смолянин старше 14 лет. Сделать это можно несколькими способами:

— на сайте 67.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;

— на портале Госуслуг в разделе «Общественное голосование» или виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте Администрации города Смоленска;

— с помощью волонтёров, которые сопровождают голосование в общественных местах.