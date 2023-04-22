﻿Смоляне выберут, какие парки и скверы будут благоустроены в 2024 году

С 15 апреля стартовало Всероссийское голосование за выбор городских пространств для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Проголосовать можно будет за объекты, расположенные в Смоленске, Десногорске, Рославле, Вязьме, Гагарине, а также в Ярцево и Сафоново.



В прошлом году в голосовании приняло участие более 70 тысяч жителей региона. На объектах, за которые проголосовало наибольшее число смолян, в ближайшее время начнутся работы по благоустройству.



Голосование продлится до 31 мая и будет проходить на онлайн платформе Госуслуги.

Кроме того, через портал Госуслуги в системе «Платформа обратной связи» можно легко и быстро, не выходя из дома, сообщить о своей проблеме и вам обязательно ответят.



У вас не горит фонарь? Вы не можете получить справку? Нашли яму на дороге?

Сообщите об этом через Госуслуги. Решаем вместе.

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира». Член Общественной палаты Центрального Федерального Округа. Член Общественной палаты Смоленской области, председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Председатель Общественного совета при УМВД России по Смоленской области созыва 2019 — 2022

Ежегодно принимаю участие в голосовании по выбору объектов благоустройства, потому что для меня важно каким будет наш город! Уже три года смоляне сами решают какими будут благоустроенные объекты в парках и скверах. Сейчас уже более 20 тысяч голосов отдали за объекты по всей Смоленской области.

Я очень хорошо помню, каким был, например, сквер за кинотеатром Октябрь, там собирались только любители спиртного из ближайшей пивной, даже построили пункт полиции, а сейчас – это точка притяжения для огромного количества горожан. После реконструкции он не просто преобразился, а полностью сменил свое предназначение сегодня там отдыхают в тени молодые ребята, мамочки с детьми играют на новых площадках, оборудованных современными объектами, а фигуры из советских мультиков уже облетели интернет несколько раз. Многие мои знакомые с удовольствием с ними фотографируются.

Все это стало возможным благодаря участию региона в национальном проекте «Формирование комфортной городской среды», инициированном нашим Президентом. Владимир Владимирович очень точно сказал, когда описывал этот процесс:

«Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и поселки. При этом важно, чтобы они сохранили своё лицо и историческое наследие. Обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов в строительстве, современных архитектурных решений, на использовании цифровых технологий в работе социальных объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства».

Полностью разделяю и поддерживаю эти слова, сохранить баланс между историческим наследием и современной комфортной средой – важный приоритет при реализации проекта.

Проскурнина Марина Георгиевна

Член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Смоленской области, председатель Смоленского областного отделения Союза журналистов России, эксперт Ассоциации НОМ, главный редактор СОГУП» Центральная объединенная редакция»

Замечательно, что год от года все больше и больше людей имеют возможность участвовать в управлении государством, ведь проявление гражданской активности и является одной из таких форм.

Проекты по благоустройству общественных территорий обязательно должны выноситься на публичное обсуждение общественности, ведь чем больше людей выскажут свое мнение о будущем того или иноно парка или сквера, тем больше вероятности, что преображенные парки и скверы будут доставлять радость людям. Ведь они будут понимать, что в этом преображении есть и доля их деятельного участия..

Искренне надеюсь, что с каждым годом количество таких объектов планируемого благоустройства будет расти и реализовываться не только в крупных городах нашего региона, но и в посёлках.

Ведь в каждом рай центре есть излюбленное место отдыха местных жителей.

А пока идёт очередное голосование, принять в нем участие максимально просто. Главное желание — сделать свою малую родину уютной и комфортной.