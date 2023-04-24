В поддержку наших

Ученики школы № 6 присоединились к акции «Письмо на фронт». Ребята не только написали свои обращения, но и нарисовали рисунки и даже пожертвовали иконку Георгия Победоносца.

Вот несколько работ.

Напоминаем, что акция проводится в рамках проекта «В августе 43-го», разработанного редакцией газеты «Сафоновская правда» в честь 80-летия освобождения Сафоновского района от немецко-фашистских захватчиков и получившего грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Присоединяйтесь!