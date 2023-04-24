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В поддержку наших

25.04.2023

Ученики школы № 6 присоединились к акции «Письмо на фронт». Ребята не только написали свои обращения, но и нарисовали рисунки и даже пожертвовали иконку Георгия Победоносца.
Вот несколько работ.

Напоминаем, что акция проводится в рамках проекта «В августе 43-го», разработанного редакцией газеты «Сафоновская правда» в честь 80-летия освобождения Сафоновского района от немецко-фашистских захватчиков и получившего грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Присоединяйтесь!

Опубликовано в категории В августе 43-го

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