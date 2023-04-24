Призыв-2023

С 1 апреля, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, начался весенний призыв граждан на военную службу.

В военном комиссариате сейчас организована работа медицинских комиссий, где каждый гражданин, подлежащий отправке в войска, обязан пройти медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор.

По словам военного комиссара Игоря Сафронова, из Сафоновского района в ряды Вооруженных Сил России уже готовятся к отправке 70 призывников в возрасте от 18 до 27 лет. Сафоновцы будут проходить службу в частях ВМФ, ВДВ, сухопутных войсках, Воздушно-Космических силах Российской Федерации. Весенний призыв продлится до 15 июля.

Сафоновец Даниил Поляков одним из первых пришел на призывную комиссию. Во время нашей краткой беседы в военкомате он говорил о том, что каждый юноша должен пройти срочную службу. В его семье все мужчины выполнили свой воинский долг, в том числе отец и старший брат Андрей. Даниил занимается футболом. В июне ему предстоит защита дипломного проекта в Смоленском строительном колледже.

Студент Сафоновского индустриально-технологического техникума Андрей Перевозчиков также готов отправиться на службу в ряды Вооруженных Сил России. Он занимается спортом, выступал за команду СИТТ на соревнованиях по баскетболу. Молодой специалист-станочник уже работает на электромашиностроительном заводе.

Илья Алешин – студент Смоленской академии профессионального образования. Увлекается футболом, в свободное время посещает спортивный зал.

Предстоит защита дипломных проектов в СмолАПО. и Дмитрию Драгуновскому, Дмитрию Зубареву. Все они прошли медицинскую комиссию. Большинство призывников, с которыми я беседовала, являются выпускниками Сафоновской автошколы ДОСААФ. По словам начальника автошколы Юрия Гады, в настоящее время от военкомата проходят обучение 28 человек.

Во время весеннего призыва на заседания призывной комиссии должны явиться около 300 человек. Согласно действующему законодательству, поступившие в образовательные организации на очную форму обучения получат отсрочку от призыва на военную службу. Среди таких сафоновцев – 18-летний Евгений Рубенков, студент Смоленского государственного университета.

Анонсированное ранее изменение нижней и верхней возрастных

планок (с 18 до 21 года и с 27 до 30 лет) планируют поэтапно начать в России с будущего года. Предполагается, что переходный период продлится до 1 января 2026 года.

В Министерстве обороны и Генеральном штабе РФ обещают, что ни одного призывника в зону специальной военной операции не направят. «В этой связи семьи новобранцев могут быть спокойны за родных, призванных на срочную службу. Кроме того, полученные за период военной службы навыки пригодятся молодым людям в повседневной жизни для решения многих задач – от социализации в коллективе до устройства на работу по востребованной специальности, полученной в армии», – отметил военный комиссар г. Сафоново, Сафоновского и Холм-Жирковского районов Игорь Сафронов. Он же напомнил о том, что за дополнительной информацией о ходе весенней призывной кампании 2023 года и разъяснениями порядка исполнения гражданами воинской обязанности можно обращаться в военный комиссариат. Телефон для справок – 8(48142) 4-13-01.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКАХ: Врач-окулист Татьяна Максимова обследует состояние здоровья призывников, в числе которых Андрей Перевозчиков

На призывную комиссию в военкомат одним из первых пришел Даниил Поляков

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