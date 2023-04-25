В Смоленске состоится выставка «Возьми друга домой»﻿

Центр управления регионом совместно с Администрацией Смоленской области провели прямой эфир, посвященный вопросам обращения с безнадзорными животными.

На вопросы смолян ответил начальник Главного управления ветеринарии Смоленской области Андрей Карамышев.

О числе безнадзорных животных в Смоленской области

На территории Смоленской области обитает порядка 4500 собак без владельцев. За период наделения Главного управления ветеринарии Смоленской области полномочиями в сфере обращения с животными без владельцев процедуре ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск) подвергнуто 783 животного без владельцев.

«Ежемесячно в Главное управление ветеринарии Смоленской области и организации, осуществляющие отлов животных без владельцев, поступает порядка 120 заявок на отлов, многие из которых дублируются. Работа подрядных организаций осложняется противодействием граждан, прикармливающих животных без владельцев в общественных местах, дворах многоквартирных домов и т.д. Фиксируются случаи сокрытия животных без владельцев от отлова», — рассказал Андрей Карамышев.

Кто занимается отловом безнадзорных животных

С июля 2021 года подрядчиком по отлову животных являлся ИП Борзенко Валерий Сергеевич. С 13.02.2023 отлов животных без владельцев на территории Смоленской области осуществляет ИП Богомолов Юрий Васильевич на основании заключённого государственного контракта.

«Работа подрядчиков осуществляется на основании заявок. Заявки поступают как от жителей Смоленской области, так и от организаций, администраций муниципальных образований и Главного управления ветеринарии Смоленской области», — рассказал Андрей Карамышев.

В соответствии с заявками формируется план-график на месяц и уточненный график непосредственного выезда. У ИП Богомолова Ю.В. выезд осуществляют 4 бригады на специализированном транспорте, отлов производится спецсредствами (духовыми трубками), не приносящими физические страдания животным.

«ИП Богомоловым Ю.В. работа по отлову животных ведется более плодотворно, чем предыдущим подрядчиком. За 2 месяца работы отловлено уже 153 животных без владельцев, тогда как за весь 2022 год отловлено всего 377 животных без владельцев», — уточнил начальник Главного управления ветеринарии Смоленской области.

Как сообщить об обнаружении безнадзорного животного

В социальных сетях регулярно приходят сообщения от граждан о животных без владельцев. Главным управлением ветеринарии Смоленской области в короткие сроки отрабатываются обращения и дается ответ гражданам. На основании поступающих обращений, сотрудниками Главного управления ветеринарии Смоленской области оформляются заявки на отлов животных без владельцев. Подать заявку на отлов животных без владельцев можно ИП Богомолову Ю.В. на электронную почту vetki40@gmail.com. Также интересующие вопросы по отлову животных без владельцев можно задать ИП Богомолову Ю.В. по тел. +7(900)571-59-85 с 9:00 до 17:00.

О вакцинации домашних животных против бешенства

Чтобы привить домашнее животное против бешенства, необходимо обратиться в любой филиал ОГБУВ «Госветслужба» (в районе проживания), вакцинация против бешенства осуществляется на безвозмездной основе. За дополнительной информацией можно обратиться по тел. +7 (951) 712-44-77; +7 (900) 220-60-00.

О выставке-раздаче животных «Возьми друга домой»

За 2022 год Главным управлением ветеринарии Смоленской области совместно с зооволонтерами и приютами проведены 2 выставки-раздачи «Возьми друга домой». В ходе проведения вышеуказанных выставок 35 животных переданы новым владельцам.

«Считаем, что для двух мероприятий 35 переданных животных – великолепный показатель. Сейчас мы прорабатываем вопрос проведения акции и в этом году. Хотим провести подобное мероприятие в конце мая. Сейчас как раз определяемся с местом проведения, с участниками. Организационная работа идет», — уточнил Андрей Карамышев.