Голосуйте за комфортное будущее!

Если вы хотите видеть родной город комфортным и благоустроенным, тогда у вас есть возможность сделать свой выбор!

С 2017 года в России по поручению Президента РФ реализуется проект «Формирование комфортной городской среды». В 2019 году он стал частью национального проекта «Жилье и городская среда». Важно, что преобразование российских городов, общественных пространств осуществляется с учетом мнения жителей. От мнения и участия каждого из нас, от активной гражданской позиции самих людей зависит кардинальное изменение общественного пространства. Благодаря реализации проекта горожане не только видят происходящие перемены, но и выбирают наиболее приемлемый проект благоустройства.

На третьем этапе благоустройства в Сафонове планируется устройство площадок и установка малых архитектурных форм в парковой зоне по ул. Мира. Уже более трех тысяч сафоновцев отдали свои голоса за один из вариантов благоустройства, который будет осуществлен в 2024 году. Все сафоновцы старше 14 лет могут выбрать один из двух предложенных дизайн-проектов устройства площадок и установки малых архитектурных форм на этой общественной территории.

Проголосовать можно на единой федеральной платформе для онлайн-голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству, https://67.gorodsreda.ru до 31 мая 2023 года.

Дорогие сафоновцы! Примите участие в преобразовании родного Сафонова! Давайте все вместе сделаем наш город лучше, уютнее и комфортнее для жизни! А для этого будем участвовать в уборке территорий на субботниках, наводить порядок и чистоту во дворах, парках, не мусорить и приучать к порядку окружающих!

Светлана ШАПОВАЛОВА, Глава МО Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области