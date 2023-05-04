﻿Смоленская область присоединилась к Неделе сохранения — здоровья легких

Внимание к проблеме не случайно: по данным ВОЗ, астма – одно из самых распространенных хронических заболеваний в мире – 300 млн. человек страдают от этого заболевания, в России – 7 млн. В Смоленской области на диспансерном учете с диагнозом бронхиальная астма состоит почти 10 тыс. человек.

Астма может возникнуть в любом возрасте. Но чаще ей подвержены маленькие дети – у половины пациентов болезнь развивается до 10 лет, причем у детей до 2 лет диагностировать астму сложно – она часто скрывается под маской других заболеваний.

Среди факторов риска появления и развития астмы: условия жизни, климат, работа, характер питания, наследственность. Поэтому неблагоприятная экологическая обстановка, использование пищевых добавок, синтетических материалов, активное и пассивное курение, отягощённая наследственность и общее ухудшение здоровья жителей планеты приводят к постоянному росту количества людей, подверженных бронхиальной астме.

— По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, распространенность хронической обструктивной болезни легких, к которой, в том числе, относится астма составляет 1,7% (2,4 млн. больных), в то время как фактическое число этих больных может превышать 11 млн. человек. В Смоленской области на диспансерном учете, по данным на 2022 год, состоит 8551больной с диагнозом хронической обструктивной болезни легких.

Хроническаяобструктивная болезнь легкихявляется третьей из десяти ведущих причин смертности и составляет около 6% от общего числа смертей в мире. В 2019 году болезнь унесла жизни 3,23 миллиона человек.

Как помочь легким качественно функционировать:

— отказаться от курения, в том числе изделий на основе нагревания табака и электронных сигарет;

— поддерживать достаточный уровень двигательной активности, заниматься дыхательной гимнастикой. Регулярное движение помогает не только предупредить, но и лечить неинфекционные заболевания. Кардионагрузки ведут к увеличению емкости легких и улучшению их функции. Бег трусцой, плавание, езда на велосипеде или полчаса-час ходьбы пешком в день сделают более выносливыми не только дыхательную систему, но и весь организм;

— ежедневно гулять на свежем воздухе (лучше в лесопарковой зоне). По возможности, жителям мегаполисов лучше проводить выходные за городом на природе;

— поддерживать оптимальный вес, качественно и сбалансированно питаться;

— снизить уровень стресса. Повышенное напряжение мешает иммунной системе справляться с заболеваниями, а длительное состояние стресса приводит к нервному истощению;

— быть внимательнее к своему здоровью: в случае заболевания обращаться к врачу и не заниматься самолечением;

— регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Чтобы предотвратить хронические заболевания или выявить их на ранней стадии, нужно посещать врача не только при появлении жалоб. Для того, чтобы пройти профилактический осмотр (диспансеризацию), не нужны поводы, жалобы или симптомы. Достаточно просто обратиться в поликлинику по месту жительства;

— вовремя ложиться спать и высыпаться. Средняя продолжительность здорового сна от 7 до 9 часов.

Чем больше у человека здоровых привычек, тем дольше продолжительность и выше качество его жизни. Будьте здоровы!