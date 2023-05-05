Алексей Терлецкий о значимости военной службы

Ветеран боевых действий, офицер, воин-интернационалист, председатель Смоленской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации «Ветераны боевых действий России», участник Крымской весны гвардии подполковник Алексей Алексеевич Терлецкий высказал свою позицию о значимости военной службы.

Нет ничего важнее Отечества

Алексей Алексеевич о защите Родины знает не понаслышке. Он воевал в Афганистане, восемь горячих месяцев провел на Северном Кавказе, был на линии огня и терял сослуживцев. Большая часть его жизни прошла в гарнизонах, но до сих пор он уверен в одном: нет ничего важнее защиты Отечества.

Алексей Терлецкий награждён Орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, Орденом Дружбы, Медалью «За возвращение Крыма». Всего у ветерана порядка 40 медалей, однако самыми ценными он считает три Медали «За безупречную службу».

Служба по контракту

Служба по контракту в российской армии — это возможность осознанно и профессионально выполнить свою конституционную обязанность и долг по защите Отечества.

«Сегодня стоит судьбоносный вопрос для всей России. Он касается не просто территории, где мы можем жить и как-то существовать. Ставится вопрос о нашем существовании как общества, как государства. К примеру, в Прибалтике сейчас говорят о том, что нужно сделать всё, чтобы Россия развалилась на маленькие отдельные «княжества». Сегодня идёт война за Русский мир. В фильме об Александре Невском есть эпизод, в котором звучит знаменитая хоровая кантата Сергея Прокофьева «Вставайте, люди русские!» — сегодня эта фраза актуальна как никогда», — подчеркнул Алексей Алексеевич.

Сейчас, когда российская армия ведёт специальную военную операцию по защите Донбасса и освобождению территорий Украины от неофашистов и националистов, Вооружённым Силам РФ как никогда нужны смелые, мужественные бойцы, готовые на профессиональном уровне защищать интересы нашего государства. Наши отцы и деды ценой своей жизни спасли весь мир от фашизма во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, настала очередь новому поколению окончательно покончить с этой чумой. Чувство патриотизма у нас в крови, оно передаётся из поколения в поколение, уверен Алексей Терлецкий.

«У меня дед воевал в Гражданскую войну у Будённого, отец прошёл всю Великую Отечественную войну, второй дед воевал на Донбассе и награждён медалью «За отвагу» за разминирование под Донецком минных полей. Мне в детстве никто не говорил, что нужно Родину любить, я вырос в этой атмосфере, — рассказал Алексей Терлецкий. — И конечно, когда перед страной стоял вопрос защиты, я не задумываясь отправился на войну: я офицер, я дал воинскую присягу. За моей спиной Афганистан и другие горячие точки. И не было ни капли сомнения, чтобы идти защищать Родину. Не Родина тебе должна, а ты должен Родине. Почему? Потому что в ней будущее наших поколений. Нам отцы и деды передали страну, мы должны передать её нашим детям и внукам».

«Есть такая профессия — Родину защищать!»

«Кто защитит нашу Родину, если не мы? Америка и часть Западной Европы объединились против всей нашей страны, против будущего России, будущего наших детей, — подчеркнул Алексей Терлецкий. — У каждого есть почётная возможность приложить свои силы, умения, знания, а если придётся — и жизнь, на благо Отечества, которое нуждается в этом. И здесь даже не в деньгах дело, а в той внутренней сопричастности к великой стране, которую нам отдали наши отцы и деды.

Я не могу себе представить, чтобы я или кто-то из моих родственников и близких мог сейчас куда-то уехать… Служение Отечеству — это великое право. Если бы не годы, мне уже 68 лет, я бы пошёл воевать».

Ветеран боевых действий добавил, что смоляне должны не забывать о том, что война рядом, уже в Брянске. В прошлом году, 27 мая, на пограничном пункте пропуска Зёрново в боестолкновении погибли шестеро пограничников. И по сегодняшний день брянские пограничники находятся под обстрелами.

«Мы к ним ездим, доставляем ребятам противодронные ружья. Кроме того, регулярно оказываем помощь смоленским бойцам на передовой в зоне СВО. Встречаемся, общаемся с нашими ребятами — мы с ними «пуповиной» связаны. Я горжусь, что там многие мои друзья. Душой и сердцем я с ними, — поделился спикер. — Сегодня мы, афганцы, рассматриваем вопрос, что будем делать на местах, если завтра «грянет». Какие социально-значимые объекты возьмём под свою охрану. Об этом тоже нужно думать. Повторю: вопрос очень серьёзный.

У меня отец в 17 лет ушёл на фронт. Разве он жить не хотел? 17 лет, мальчишка… Поэтому сегодня каждый нормальный мужчина, если он себя таковым считает, должен принять участие в отстаивании интересов российского государства с его величайшей историей».

У нас нет другого пути — мы или сохранимся как общество, как государство со своей культурой, традициями или же мы попросту растворимся».

Обратная сторона медали

Вместе с тем, Алексей Терлецкий отметил значимость сохранения исторической правды. Результат искажения событий страшных времён Великой Отечественной войны мы лицезреем на Украине.

Государственные органы проделывают значительную работу на выделенном направлении. Так, недавно ФСБ опубликовала уникальные архивные документы с показаниями по Катынской трагедии: польских офицеров в Катыни в 1941 году массово расстреляли гитлеровцы, а не сотрудники НКВД CCCР.

Другой пример вопиющей фальсификации, над развенчанием которой сейчас непосредственно работает Алексей Терлецкий, — концлагерь в оккупированном Смоленске. Летом 1941 года фашисты организовали в нашем городе на базе концлагеря № 126 госпиталь для советских военнопленных. В госпитале был создан невыносимый режим, направленный на систематическое истребление больных и раненых. В нацистском учреждении свирепствовал террор, раненые красноармейцы подвергались самым страшным мучениям. Смертность достигала 200 человек в сутки. Общее количество захороненных на мемориальном кладбище 30 000 солдат и офицеров. Все 30 тысяч захороненных являются неизвестными. Однако сейчас на уцелевшем здании госпиталя висит табличка, на которой нет ни слова об этих зверски замученных советских военнопленных. «Госпиталь советских военнопленных, 1942-1943 гг.», — что это, как не искажение событий тех страшных времён.

«Мы, ветераны, ходим в школы, рассказываем об истории страны и Смоленского края. В каждом районе области поставили памятные знаки, камни, мемориалы выдающимся соотечественникам и героическим событиям нашего прошлого. Мы должны чтить и беречь нашу историю и стараемся показать в этом пример молодому поколению, которому предстоит приумножить наши традиции. Это тоже служение Отечеству», — резюмировал Алексей Терлецкий.

Где подать заявление на службу по контракту

Военный комиссариат города Смоленска проводит набор граждан для прохождения военной службы по контракту. При заключении контракта гарантируется единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей, ежемесячные выплаты денежного довольствия от 170 тысяч рублей, ежегодная материальная помощь, полный социальный пакет, статус ветерана боевых действий и дополнительные льготы для участников СВО. Адрес: улица Рыленкова, 16, кабинет 18, телефон (4812) 55-22-86.

Также узнать информацию о службе и подать заявление на службу по контракту можно через портал «Госуслуги». В разделе «Военная служба по контракту» можно найти информацию о требованиях для поступления на военную службу по контракту и для вступления в добровольческое формирование; денежном довольствии, социальных льготах и гарантиях, которые положены контрактникам и членам их семей; о дополнительных мерах поддержки участников СВO. Также можно найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Кроме того, в Минобороны открыт дополнительный номер «горячей линии» по вопросам проведения специальной военной операции – 117.

Записаться на военную службу по контракту можно также в МФЦ Смоленской области. Кандидатам для поступления на военную службу по контракту организован приоритетный порядок обслуживания.

Вместе мы Сила!

Подытоживая, Алексей Алексеевич особо подчеркнул, что реализовать стоящие перед страной цели можно только при сплоченности общества. Консолидация общества, общая уверенность в наших силах являются определяющими для достижения успеха.

«Только когда мы объединяемся, мы становимся одной мощной русской силой, которая всегда добивается намеченных результатов! Вместе мы Сила!», — резюмировал Алексей Терлецкий.