Война в судьбе моей семьи

С этой работой о прошлом своих родных ученик 11 «А» класса средней школы № 8 Никита Одинцов стал победителем районного конкурса «Лидеры чтения-2023», проходившего недавно в Сафоновской центральной районной библиотеке. Предлагаем вам, дорогие читатели, вместе с автором вспомнить то суровое, полное лишений военное время, потребовавшее от каждого советского человека мужества и стойкости.

Мой прадедушка, Василий Трофимович Макарцов, был первым гармонистом в деревне Филиппово Пушкинского сельского Совета. По состоянию здоровья его долго не брали на службу в армию, и он уже успел жениться на первой красавице и певунье Татьяне. У молодоженов родилось двое очаровательных детей, Нина и Коля.

Но пришло время, и Василий был призван в ряды Вооруженных Сил за два года до начала Великой Отечественной войны. Василий честно служил в кавалерийском эскадроне, часто писал письма домой и очень ждал встречи с женой и детьми.

Хотя в ту пору Татьяна Семеновна была молода и здорова, все же ей непросто было одной, без мужа, поднимать дочь и сына. Успевала она и в колхозе работать, и хозяйство содержать, а оно было немалое: корова, свиньи, куры и гуси. И считала Татьянка дни до возвращения своего любимого Василька, как ласково она называла его.

Но наступило страшное время, 22 июня 1941 года. Как гром среди ясного неба прозвучало страшное слово – «война». Тихо, пустынно и тревожно стало в деревне: все мужчины призывного возраста были мобилизованы в армию, остались только женщины, старики, дети и непризывная молодежь. В сторону фронта, на запад, усилилось движение наших войск, а навстречу им сплошным потоком шли и ехали беженцы, гнали скот. Но никто еще до конца не верил, что война затянется на долгие годы.

В деревне прибавилось работы. Женщины, старики и дети рыли противотанковые рвы, устанавливали завалы в лесах, чтобы преградить путь немецким танкам. Работа шла круглые сутки. Люди уставали; долго копая траншеи, натирали кровавые мозоли на ладонях. Прабабушка тоже шла вместе со всеми на эти работы, оставляя детей с соседскими ребятами.

С запада начали доноситься артиллерийские раскаты, слышались глухие взрывы бомб. Наши войска вынуждены были отступать.

Вскоре появились в деревне разрозненные группы красноармейцев, выходивших из окружения. Никто не спрашивал их имен и фамилий, это было ни к чему. Бойцы уточняли обстановку, перевязывали раны и, запасаясь продуктами на дорогу, бесшумно исчезали в ночи. Татьяна, как и остальные жители в деревне, старалась обогреть и накормить солдат. Иногда почтальон приносил письма-треугольники от Василия. Он писал, что воюет в действующей армии, вселял веру в скорую встречу и просил, чтобы она берегла детей.

Однажды ранним утром тишину деревни нарушил гул самолетов с черной свастикой, а через полчаса местные жители увидели колонны велосипедистов и мотоциклистов, крытых автомашин-фургонов с прицепами в сопровождении четырех танков. Небольшие группы карателей, немного приотстав, бегали по дворам колхозников, хватая все, что попадалось под руки: яйца, масло, молоко, кур, гусей, вышитые полотенца и другие вещи. Так была оккупирована немцами деревня Филиппово Пушкинского сельсовета.

Для Татьяны и ее односельчан наступили черные дни. В соседней деревне Петрово расположился немецкий гарнизон. Заработали комендатура и волостная управа. Оккупационные власти установили свои порядки. Населению запрещалось появляться на улице после семи часов вечера, посещать родственников и предоставлять ночлег прохожим. Первым грозным приказом «новой власти» было сдавать молоко, яйца и другие продукты гитлеровской армии.

Татьяну с детишками, как и многих селян, выгнали из дома в холодную, неотапливаемую пристройку, освободив жилую часть для офицера и трёх солдат.

Время близилось к зиме. Благо, что в сарае удалось отыскать ржавую «буржуйку». Чтобы ее натопить, мать с Ниной и маленьким Колей в вязанках носили хворост из соседнего оврага. Немцы топили печку дровами, заготовленными колхозом. Хозяйке же запретили под угрозой расстрела подходить к дровяной кладке.

В хлеву еще оставались корова и куры, а поросят, овец и гусей порезали и съели «новые хозяева мира». Деткам все меньше и меньше доставалось яиц и молока. Корову Татьяна доила под конвоем, все молоко сразу забирал немец. Кончались припасы, выживать становилось труднее. Подождав, когда заснут в доме фрицы, женщина пробиралась в хлев и доила корову, чтобы напоить молоком детей.

Фашисты устраивали в доме попойки и веселье. Перепуганные детки, как мышки, сидели в своем закутке, боясь выйти на улицу; случалось, что немцы под общий хохот травили детей собаками. Зимой полуголодных стариков, женщин и детей выгоняли на расчистку дорог от снега для своей техники. Люди находились в неведении: никто не знал, что происходит на фронте, живы ли их родные, скоро ли наступит конец войне. В период оккупации почта не доставлялась, мирное население с надеждой посматривало на восток, прислушивалось, доносится ли гром пушек, гонит ли Красная Армия гитлеровцев назад.

Молодежь и старики, умевшие держать оружие, вместе с разрозненными частями шли в лес и создавали партизанские отряды. Партизанам требовалось много оружия. Взрослые и дети, рискуя жизнью, искали его и передавали бойцам. Всей деревней собирали украдкой еду для партизан, медикаменты. Татьяна, так как ее дом находился ближе к оврагу, ведущему в лес, была связной партизан. Фашисты устанавливали облавы, арестовывали всех, на кого падало подозрение за связь с партизанами, среди ночи выгоняли зимой босиком на снег, до потери сознания избивали палками, но это не остановило людей, веривших в победу. Тыл врага превращался в край порабощенных людей, край беззакония, насилия и страха. Народ жил только надеждой на освобождение.

Нагрянувший немецкий карательный отряд забрал оставшихся коров, опустошил хлева. Есть селянам было нечего. Весной находили на полях мороженую картошку, потом толкли лебеду, готовя «тошнотики». От недоедания, тревог и переживаний дети часто болели, но вера в Бога и в победу давала силы.

С приближением фронта к деревне немцы совсем озверели. Как-то приказали всем собраться на сход. Фашисты с собаками окружили народ и стали выталкивать из толпы молодежь и детей. Поднялся крик. Малыши цеплялись за матерей, а изверги вырывали их из рук родителей, бросали в сани, направляя следом под конвоем за подростками. Женщины бежали следом с криком и мольбой за санями, но изверги были неумолимы.

Так Николка и Нина отправились в свое первое и последнее в жизни путешествие. Сестра Татьяны, Ульяна, скрывавшая долгое время в своем доме раненого сбитого летчика, успела забежать домой, собрать кой какую котомку с едой и передать Татьяне. Гнали их в фашистское рабство на запад днем. С наступлением ночи из страха, что партизаны отобьют колонну, закрывали всех в каком-нибудь неотапливаемом сарае или вовсе оставляли на морозе под открытым небом за колючей проволокой. Подростки пробовали бежать, и некоторым это удавалось, но в основном беглецов расстреливали. Проходя через населенные пункты, колонна с детьми увеличивалась за счет новых ребятишек, отобранных у родителей. Татьяна часто снимала своих детей с саней, чтобы они не замерзли, Николку несла, согревая своим телом, а Нину вела за ручку, стараясь успокоить.

Наступающий день не приносил ничего нового. Ослабленных и голодных людей гнали вперед. Окружающая картина была тоже удручающей: сожженные города, сгоревшие деревни, по обочине дорог подбитые танки, трупы людей, коней. Тех, кто выжил в пути, на белорусской земле накормили баландой из лягушачьих лапок. После этого всю ночь ребятишки мучились от болей в желудке, а утром троих самых немощных детей расстреляли прямо около обоза на глазах у всех.

Все чаще стали пролетать над колонной советские самолеты. Это радовало детей и родителей, но злило фашистов, и они начинали стрельбу по самолетам. Так на глазах у детей был подбит наш самолет, который, спикировав к лесу, взорвался. Дети очень расстроились и некоторые заплакали, тогда фашисты стали избивать их плетьми и натравливать собак. Шли долго. В пути одни замерзали, другие умирали от голода. Дойдя до станции Телуша Бобруйского района Могилевской области, часть семей была размещена у местных жителей. Остальных погнали дальше на запад. Татьяну с детьми приютила семья Бобковых, в которой было трое детей.

Но однажды, когда матери ушли за пропитанием, в село приехал карательный отряд. Всех жителей с детьми согнали на площадь, и холеный унтер-офицер приказал сделать детям прививку якобы против малярии. Многие местные жители успели спрятать своих детей, а беженцам сделали уколы под коленочки.

Несколько дней после этой «прививки» Нина и Коля прожили в страшных мучениях. Оказалось, фашисты испытывали новый препарат на малышах. Нина умерла 2 марта 1944 года, а Коля пережил сестру всего на два дня и умер 4 марта. Похоронены они на белорусской земле в деревне Берчи.

После освобождения Белоруссии прабабушка вернулась на родину, где её ждало извещение о том, что её муж, Макарцов Василий Трофимович, пропал без вести в декабре 1943 года.

Очень дорогой ценой досталась Победа. Очень дорогой, ибо жизнь цены не имеет. Вечная память всем погибшим в той войне!

Никита ОДИНЦОВ, ученик 11 «А» класса средней школы № 8

Фото из семейного архива