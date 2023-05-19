﻿Смолянам рассказали, какие дороги отремонтируют в 2023 году, и что ждет улицы Твардовского и Нормандия-Неман





Центр управления регионом совместно с Администрацией Смоленской области провели прямой эфир, посвященный ремонту дорог в 2023 году.

На вопросы смолян ответил начальник Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Сулимов.

Почти 400 километров

— Дмитрий Васильевич, расскажите о планах по дорожным ремонтам на 2023 год.

— В Смоленской области пятый год подряд проходит реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». Если в начале года в планах у нас был ремонт порядка 300 км региональных дорог и 12 улиц Смоленска, то после обращения врио Губернатора Василия Николаевича Анохина к Председателю Правительства РФ Михаилу Владимировичу Мишустину, Смоленская область получила дополнительные средства (2,3 млрд рублей) на ремонт еще 92 км региональных дорог и ряда улиц областного центра. Всего в этом году будет отремонтировано порядка 400 км дорог. Отмечу, что это беспрецедентное количество километров.

В настоящее время работы на объектах нацпроекта стартовали, филиалы СОГБУ «Смоленскавтодор» и подрядные организации выполняют их в Смоленске, Дорогобужском, Глинковском, Велижском и других районах. Ремонт уже ведется на 15 объектах регионального значения и на 4 улицах в городе Смоленске, в ближайшее время приступим еще к 4 улицам. Думаю, до середины июня работы начнутся на всех запланированных городских улицах. На части объектов проводятся аукционные процедуры по определению подрядчиков, после их проведения можно будет точно указать сроки выполнения работ на всех объектах.

Улицы Смоленска

— Есть ли понимание, что будет с улицей Твардовского? Будет ли доделан ремонт тротуаров?

— Решение доделать ремонт уже принято. В силу того, что подрядчик оказался крайне недобросовестным, протянул время, и продолжать работы в осенне-зимний период уже было невозможно, было принято решение расторгнуть контракт, остаток средств был возвращен в региональный дорожный фонд. На сегодняшний день эти деньги доведены до «Смоленскавтодора». На данный момент определяется, какой перечень работ необходимо выполнить на улице Твардовского для завершения ремонта. В самое ближайшее время будут проведены аукционные процедуры по выбору нового подрядчика. Ремонт на улице обязательно будет завершен – работы по обустройству тротуаров, перильных ограждений, организации дорожного движения. Планируем все сделать до конца года.

— Когда будет завершён многострадальный ремонт улицы Нормандия-Неман. Что можно сказать о будущем этой улицы?

— В ближайшее время будет проведено обследование улицы, чтобы понимать, что можно с ней дальше сделать, как использовать основание, которое там было выполнено, и верхний слой покрытия, который был впоследствии уложен. В этом году будут проведены аукционные процедуры на проведение изысканий и дальнейшую разработку проектно-сметной документации. По результатам экспертизы дорожного полотна будет принято решение о возможном варианте завершения ремонтных работ (капитальный ремонт или реконструкция). Работа предстоит большая, поскольку необходимо делать ливневую канализацию, парковочные карманы, убирать столбы освещения, которые сейчас находятся на проезжей части. Работы планируется выполнить в 2024 году.

— Планируются ли работы на перекрестке улиц Николаева-Кирова-Нормандия-Неман?

— В рамках содержания проведем на этом перекрестке ямочный ремонт. Вообще все ямочные ремонты в городе Смоленске мы планируем завершить в мае-июне и перейти к ремонту «картами».

— Есть ли в планах ремонт участка дороги по улице Академика Петрова до Кловской?

— В настоящее время утвержден перечень улиц Смоленска, которые будут отремонтированы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году. К сожалению, указанный участок улицы Академика Петрова в него не попал. Однако это не значит, что мы не будем заниматься этой улицей. В зимний период СОГБУ «Смоленскавтодор» выполнял на улице Академика Петрова аварийный ремонт и ямочный -весной. Работы по приведению этой дороги в нормативное состояние в рамках содержания улично-дорожной сети завершится в ближайшее время.

— Состояние дорожного полотна на улице Попова оставляет желать лучшего. А ведь недавно она ремонтировалась…

— В настоящее время улица Попова находится на гарантии после выполненного в 2020 году ремонта. Подрядчик, который выполнял работы, внесен в реестр недобросовестных и, к сожалению, выполнить ремонт в рамках гарантийных обязательств не может. Улица Попова будет содержаться в рамках средств, предусмотренных на содержание улично-дорожной сети города.

— Вопрос об улице Раевского – будет ли проведен ремонт тротуара со стороны педколледжа?

— Ремонт улицы сейчас продолжается, тротуары также будут отремонтированы. Срок завершения работ по контракту – август 2023 года. К 1 сентября смоляне будут ходить здесь по новым тротуарам.

— Сейчас ведутся работы на участке улицы Шевченко (от ул. Тенишевой до ул. Попова). Скажите, а что будет с участком от ул. Попова до ул. 2-го Верхнего Волока?

— На этом участке будет проведен ремонт «картами». В дальнейшем мы включим его в план работ на последующие годы, уже с учетом участка от Волока до поворота на пожарную часть.

— Скажите, что в перспективе ждет дорожное покрытие на улице Фрунзе?

— Улица Фрунзе в 2020 году была отремонтирована по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», и находится на гарантии. Заказчик работ – МКУ «Строитель». Недавно глава региона Василий Николаевич Анохин потребовал, чтобы подрядчики в кратчайшие сроки выполнили гарантийные работы в городе, поэтому в ближайшее время участок приведут в нормативное состояние.

— Смоляне интересуются сроками ремонта на улице Пригородной…

— В настоящее время проводятся необходимые по закону конкурсные процедуры по определению подрядчика. Как только они будут завершены, контракт будет подписан, можно будет говорить о точных сроках выполнения работ на улице Пригородная. Однако отмечу, что крайний срок ремонта на этой улице – 1 октября. Но постараемся завершить раньше.

— В соцсетях смоляне активно обсуждали состояние дорожного покрытия улицы Чернышевского. По всей длине полотна наблюдаются глубокие ямы и выбоины, и что, немаловажно, через эту дорогу проходит маршрут автобуса №28. Скажите, запланирован ли ремонт этого дорожного полотна?

— Ямочный ремонт на этой улице мы выполним, наиболее разрушенные участки пройдём «картами». Разработаем проектно-сметную документацию на капитальный ремонт и включим его в план работ на последующие годы. Этот район растущий, здесь много частного домостроения, бывшие дачные участки активно застраиваются, важно обустроить тротуары и остановки общественного транспорта и тротуары.

— Будет ли ремонтироваться Досуговское шоссе?

— В 2023 году планируется выполнить проектно-сметную документацию на реконструкцию Досуговского шоссе. А в следующем году мы будем обращаться к федеральным властям за средствами на выполнение этого ремонта. Ориентировочно планируется реализовать проект за два года.

— С наступлением дачного сезона многие смоляне стали чаще передвигаться по дороге на улице Смольянинова по направлению к ТЭЦ-2, отмечая плачевное состояние дорожного покрытия. Скажите, есть ли план ремонта дорожного полотна на этой улице?

— Об этом проблемном участке мы также знаем. В апреле на улице Смольянинова выполнялся ямочный ремонт. Пока мы можем обещать, что работы по содержанию будут продолжены, а также то, что вопрос ремонта улицы будет рассмотрен в последующие годы при реализации нацпроекта.

— С начала года отмечается рост жалоб на состояние дорожного покрытия на улице Кашена и площади Желябова. Ждать ли в этом году ремонта этого участка?

— Этот транспортный узел требует масштабной реконструкции. По самым скромным подсчетам, необходимо более миллиарда рублей. Ситуация осложняется тем, что здесь проходит большое количество коммуникаций, трамвайные рельсы, которые также требуют реконструкции. Напомню, реконструкция улицы Николаева обошлась почти в 500 миллионов рублей. На ремонт площади Желябова и улицы Кашена затраты будут намного больше. Мы будем стараться включить ее в программу ремонта в последующие годы (скажу сразу, что такая реконструкция займет несколько лет). А в 2023 году здесь будут выполняться работы по заделке выбоин.

Уборка города

— Расскажите об уборке дорог, в частности, парковочных карманов.

— Уборка улично-дорожной сети города Смоленска от грязи и песка осуществляется в круглосуточном режиме. Анонсы о проведении работ Департамент транспорта ежедневно размещает в своих социальных сетях и через СМИ. Регулярно обращаемся к водителям с призывом не парковать автомобили в местах, где установлены временные знаки о запрете парковки и проведении работ. К сожалению, невозможно выполнить уборку в полном объеме, если не убрать припаркованный транспорт.

Хочу добавить, что в ближайшее время будет закуплена дополнительная техника для уборки города, в том числе, и тротуаров – пылесосы, тракторы, КДМ и другая техника. Однако вопрос не только в технике, а в том, что на данный момент сложился острейший дефицит кадров. Очень трудно найти машинистов погрузчиков и автогрейдеров, трактористов, в дефиците даже водители самосвалов и КДМ. К сожалению, люди крайне неохотно идут на эту работу.

Межквартальные проезды

— Будут ли в этом году ремонтировать межквартальные проезды в Смоленске?

— Да. На сегодняшний день сформирован перечень межквартальных проездов, которые будут капитально отремонтированы. Приступить к работам планируем в июне. Ремонтом займется «Смоленскавтодор». Рассчитываю, что к 1 октября мы эти работы завершим.

— Кстати, после ремонта ряда межквартальных проездов, ведущих мимо жилых домов и дворов к социальным объектам, трафик и средняя скорость движения автотранспорта по данным участкам заметно возросли. Как для обеспечения безопасности смолян будут регулироваться эти потоки? Куда горожанам следует обращаться для оборудования «лежачих полицейских», установки соответствующих дорожных знаков?

— К каждому такому проезду нужно подходить индивидуально. Жители могут обратиться к нам в соцсетях, специалисты выедут на место и комиссионно решат, что и где можно сделать для повышения безопасности дорожного движения.

Мост через Ольшанку

— В микрорайоне Гнездово ведётся ремонт моста через р. Ольшанку, движение транспорта по нему продолжается, в том числе, большегрузов. Это точно безопасно?

— Данный мост является федеральным объектом, сейчас ведется его полная реконструкция, с заменой основных конструкций. Перед началом масштабного ремонта была разработана проектно-сметная документация, пройдена экспертиза, в том числе, проект организации дорожного движения. И если бы появились даже малейшие сомнения в том, что конструкция моста выдержит движение большегрузного транспорта, то его бы ограничили или вовсе закрыли. На сегодняшний день опасений нет, всё идет в штатном режиме. Мост будет сдан в эксплуатацию в 2024 году.

Дороги в районахо состоянии дорог в Сафоновском районе корреспонденту газеты «Сафоновская правда» рассказал заместитель Главы Администрации МО «Сафоновский район» Андрей СНЫТИН.

– Андрей Александрович, расскажите, пожалуйста, о том, когда в Сафонове планируется начать дорожные работы? Где в первую очередь будет произведен ремонт?

– В настоящее время выполнен ямочный ремонт по улице Ленина. При планировании работ на новый сезон учтены обращения граждан. В ближайшее время подрядчики приступят к ремонту автомобильной дороги микрорайона МЖК.

– Какие работы по асфальтированию внутри-

квартальных проездов в микрорайоне № 2 будут выполнены в этом году в продолжение начатого в 2022 году ремонта? Будут ли, в частности, обустроены тротуары от школы № 7 до жилого дома № 32, вдоль домов № 19, 36, а также пешеходный переход от магазина «Пятерочка»?

– В 2023 году будут продолжены работы по ремонту проезжей части микрорайона № 2. В рамках выделенного финансирования из местного бюджета будет выполнено обустройство тротуаров вдоль домов № 19,

№ 35, № 36, а также от школы № 7 до дома № 32 микрорайона № 2. Запланировано и обустройство пешеходного перехода от магазина «Пятерочка».

– Расскажите, пожалуйста, какими средствами для ремонта автомобильных дорог располагает Сафоновский район на текущий год?

– Из разных уровней бюджета в 2023 году выделено около

83 миллионов рублей.

–Какие еще дороги будут отремонтированы в центре Сафонова и городских микрорайонах?

– В 2023 году запланирован ремонт автомобильных дорог по улицам Ленинградской, Куйбышева, Ленина, Вахрушева.

В случае образования экономии денежных средств по итогам аукционов будет рассмотрен вопрос о дополнительном ремонте этой инфрастуктуры.

По сложившейся в последние годы практике, дороги частного сектора будут отремонтированы с использованием гранулята, который получается в результате фрезерования асфальта при выполнении ремонта автомобильных дорог.