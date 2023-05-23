Лето прекрасно, когда оно безопасно

с целью проведения пре дупредительно-профилактической работы по обеспечению безопасности дорожного движения, предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и обеспечения их безопасности во время летних школьных каникул с 22 по 26 мая на территории обслуживания Отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Сафоновский» будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!».

Заканчивается учебный год. Впереди у школьников долгожданные летние каникулы. Дети много времени будут проводить на улице, кататься на велосипедах, роликах, скейтбордах и гироскутерах. К сожалению, иногда такие развлечения происходят прямо на проезжей части, а взрослые видят и равнодушно проходят мимо.

Дорогие участники дорожного движения! Дорога прочно занимает первое место среди печальной статистики детского травматизма и смертности. Как показывает многолетняя статистика, детский дорожно-транспортный травматизм имеет ярко выраженный сезонный характер, треть всех ДТП с участием несовершеннолетних происходит с мая по сентябрь.

Госавтоинспекция Сафоновского района предупреждает о возможных последствиях как водителей, так и родителей юных участников дорожного движения.

Уважаемые родители! Проявляйте повышенную бдительность при движении мимо школ, детских садов, спортивных и детских площадок. Здесь возможно появление детей, катающихся на велосипедах. Будьте предельно внимательны при въездах во дворы.

Помните, что вы для своих детей первые учителя. Никогда в присутствии ребенка не нарушайте правила дорожного движения. Учите, что правильное поведение на дороге оберегает от аварии и спасает жизни. Приучайте детей к строгой дисциплине на улице и соблюдению правил дорожного движения. Помните, что навыки поведения переходят в привычку, и какой будет эта привычка, зависит от вас.

Юлия Фрикацел