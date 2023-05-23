Общайтесь в ВК!

Дорогие друзья!



Рады сообщить, что теперь вы можете следить за новостями в различных группах ВКонтакте.

Предлагаем вам присоединиться к нашим сообществам!

Спорт:

МБУ ФСК «Сафоново»

МБУ ДО «ДЮСШ» г. Сафоново

МБУ «ФОК, СШ по хоккею с шайбой «СС — Арена»

Сообщества дошкольных образовательных учреждений:

МБДОУ д/с1 «Машенька» г. Сафоново

МБДОУ д/с №4

детский сад №5 Снежинка г.Сафоново

РАДОСТЬ МОЯ. Территория детства.

Детский сад №8 Ручеек город Сафоново

Детский сад № 10 Сказка г. Сафоново

Детский сад № 11 «Колокольчик» города Сафоново

Детский сад 12 «Улыбка» г. Сафоново

МБДОУ детский сад №13 «Солнышко» г. Сафоново

МБДОУ Детский сад №14 «Красная Шапочка»

Детский сад № 15 «Солнечный зайчик»

«Детский сад № 16 «Золотой ключик»

МБДОУ д/с 18 «Аленка» г. Сафоново

Детский сад №20 «Светлячок» г.Сафоново

Детский сад №21 «Дюймовочка

МБДОУ д/с № 22

МБДОУ д/с № 23 «Колобок» город Сафоново

Издешковский детский сад

МБДОУ » Рыбковский д/с»

Прудковский детский сад

МБОУ «Начальная школа-детский сад»

Сообщества образовательных учреждений:

МБОУ «СОШ 1» г.Сафоново

МБОУ «СОШ 2» г. Сафоново

МБОУ «СОШ № 3»

МБОУ «СОШ № 4» г. Сафоново

МБОУ гимназия г. Сафоново Смоленской области

МБОУ «СОШ № 6»

МБОУ «СОШ№7» г.Сафоново

Средняя школа №8 г. Сафоново Смоленской обл.

МБОУ «СОШ №9» г. Сафоново Смоленской области

Вышегорская средняя школа Сафоновского района

Дроздовская основная школа

Дуровская средняя школа

Издешковская средняя школа

Казулинская школа Сафоновского района

МБОУ «Барановская СОШ»

МБОУ «Вадинская СОШ»

МБОУ «Васильевская ООШ»

МБОУ «Николо — Погореловская СОШ»

МБОУ «Прудковская СОШ»

МБОУ «ПУШКИНСКАЯ ООШ»

«МЫ ВМЕСТЕ!!!» МБОУ «Рыбковская СОШ»

Старосельская школа Сафоновского района

Алферовская ООШ Сафоновский район

Сообщества учреждений дополнительного образования:

Дом детского творчества г. Сафоново

Конно-спортивная школа г.Сафоново

МБУ ДО «ДООЦ» плавание г. Сафоново

МБУ ДО «ДЮСШ» г. Сафоново

МБУ ДО «Станция юных натуралистов» г.Сафоново

МБУ ДО «ЦДТ» г.Сафоново

Учреждения культуры:

Алфёровский сельский Дом культуры

Барановский сельский Дом культуры

Беленинский сельский Дом культуры

Богдановщинский СДК

Вадинский сельский Дом культуры

Дом культуры ШАХТЁР

Дроздовский сельский дом культуры

Дуровский сельский Дом культуры

Зимницкий сельский Дом культуры

Игнатковский сельский Дом Культуры

Казулинский сельский Дом Культуры

«ЛЕСНЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ «

Прудковский сельский Дом культуры

Пушкинский СДК

Рыбковский Дом культуры

Сафоновская районная клубная система

Сафоновская центральная районная библиотека

Центральный Дворец культуры МБУК СРЦКС

Сафоновский историко-краеведческий музей

Старосельский сельский Дом культуры

Центральный Дворец культуры МБУК СРЦКС

Сафоновская ДХШ им. В.М. Кириллова в ВК

МБУДО «Сафоновская ДШИ»