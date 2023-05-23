Сергей Марин: Люди, которые идут служить по контракту — это убеждённые защитники нашего Отечества

1-й заместитель председателя Совета Смоленского регионального отделения Общественной организации ветеранов ОВД и внутренних войск России Сергей Марин поделился с нами мыслями о важности контрактной службы.

Сергей Константинович убеждён, что мы должны преклоняться перед стремлением людей, которые осознанно идут защищать свою Родину:

— Именно служба по контракту выделяет из общего количества людей тех, которые искренне и с желанием идут служить. Люди, которые уже прошли воинскую службу, которые имеют какое-то понятие, которые осознанно вновь надевают форму и идут на защиту — на этих солдат мы всегда можем положиться. Они не прячутся от сложностей, которые их ожидают — они готовы превозмогать все тяготы и лишения солдатской службы.

По мнению Сергея Марина, в настоящий момент само время проверяет, кто есть кто:

— Люди, которые паникуют, или более того которые осуждают начало этой военной операции — я их не понимаю, но, к сожалению, есть и такие. Мы в последние годы недовоспитали целый пласт поколения, которое не понимает, что происходит и не знает историю нашей страны.

Сергей Константинович отмечает, что без женских рук в армии никуда:

— Добрые, нежные женские руки тоже нужны — на медицинской службе, службе связи. И хорошо, если такие есть. Это ведь тоже определённый склад характера должен быть — «мальчишка в юбке». Хоть защита Отечества — это всегда прерогатива мужчин, всё-таки женщины всегда будут востребованы в армии.

Подытожил свою речь Сергей Марин добрыми пожеланиями: