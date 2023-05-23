Смоляне голосуют

С 22 по 28 мая жители Смоленщины могут проголосовать за кандидата, который в дальнейшем представит партию на основных выборах в Смоленскую областную Думу. Регистрация избирателей продлится до 26 мая включительно на сайте PG.ER.RU

Что такое предварительное голосование?

«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая выбирает кандидатов на основные выборы не в партийных кулуарах, а прислушиваясь и доверяя мнению избирателей. Любая крупная предвыборная кампания для «Единой России» не обходится без предварительного голосования. Процедура не имеет аналогов, ведь партия сама организует предварительные выборы. В этом году они проходят полностью электронно на сайте PG.ER.RU.

Кто они – кандидаты предварительного голосования?

Кандидатом предварительного голосования может стать каждый житель Смоленской области, начиная с 21 года. Участвуют как действующие депутаты, так и новые лица – люди, не имеющие политического опыта.

Регистрация кандидатов завершилась в конце апреля. В сформированных списках – более 200 жителей Смоленской области. Практически семь участников борются за одно место. Среди них – общественники, блогеры, деятели культуры и спорта, действующие политики и даже участники СВО.

Кандидаты встречались с лидерами «Единой России» в Смоленской области – обсуждали голосование и работу в команде.

«Единая Россия» – единственная партия, которая отбирает кандидатов для основных выборов, прислушиваясь к мнению смолян. Именно тот, кто заручится наибольшей поддержкой на предварительном голосовании, представит партию на основных выборах в Смоленскую областную Думу и не иначе», – прокомментировал вице-спикер Государственной Думы Сергей Неверов, который курирует избирательный процесс в Смоленской области.

Как отметил секретарь Смоленского регионального отделения партии Игорь Ляхов, большой плюс, что участники – абсолютно разные люди: молодежь, управленцы, представители творческих союзов, молодые ученые.

«Мы подвели некие промежуточные итоги, познакомились с нашими кандидатами ближе, в диалоге с ними определили цели и задачи предварительного голосования, сориентировались на дальнейшую работу. Предварительное голосование не должно стать яблоком раздора, а наоборот должно сплотить кандидатов, создать единую команду для дальнейшей работы», – подчеркнул он.

Как проходит электронное предварительное голосование?

Электронное предварительное голосование проходит на сайте PG.ER.RU. Уникальная технология позволяет проводить его в онлайн-формате максимально прозрачно. Голосование рейтинговое, а это значит, что избиратель может отдать свой голос сразу за нескольких кандидатов. Победит тот, кто наберет большинство голосов.

Онлайн-голосование – это удобный формат. Свой выбор избиратель может сделать дома, в гостях и даже находясь в командировке, необходима лишь подтвержденная запись на сайте госуслуг.

Инструкция. Как стать онлайн-избирателем?

l Заходим на сайт PG.ER.RU

l Нажимаем кнопку «Хочу проголосовать»

l Далее – «Войти через Госуслуги»

l В окне авторизации вводим Логин и Пароль от «Госуслуг»

l Поставить галочку «Согласие на обработку персональных данных» и нажать – запросить код активации

l Ввести код из СМС

l Подтвердить или изменить адрес регистрации

l Регистрация избирателей продлится по 26 мая.

Проголосовать можно с 22 по 28 мая включительно.