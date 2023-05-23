﻿Межнациональное согласие – цель государственной политики России





Заседание Совета по межнациональным отношениям, которое проведет Президент Владимир Путин 19 мая, будет посвящено укреплению общероссийской гражданской идентичности.

Государственная политика России направлена на поддержание межнационального мира, взаимного уважение представителей многочисленных наций, которые живут в нашей стране.

Глава государства постоянно подчеркивает то обстоятельство, что Россия представляет собой большой союз, «семью семей», где сохраняется культура, обычаи народов, религиозные устои.

Как складываются межнациональные отношения в вашем регионе? Как повлияла на установление согласия между народами специальная военная операция? Замечаете ли вы попытки раскачать межнациональные противоречия в России? Что, на ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы укрепить общероссийскую гражданскую идентичность?

Крючкова Светлана Алексеевна

Председатель, генеральный директор РСОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида»

Россия это многонациональное государство, на территории которого проживает около 200 национальностей, согласно последней переписи населения в 2021 году. За последнее время переместилось достаточно много переселенцев из бывших союзных республик. Они на территории России обретают не только работу, но и жилье, обзаводятся семьями, дети идут в дошкольные, а потом и школьные учебные заведения.

В нашей стране всегда не выделяли людей по их национальностям. Мы жили дружной семьей. С развалом Советского Союза Запад во главе с США всеми силами пытаются сеять вражду между нашими народами. Их цель не только межнациональная вражда, но и уничтожение России, как государства, не гнушаясь на самые мерзкие способы, вплоть до развязывания военных конфликтов.

И сейчас, как никогда, необходимо беречь те достижения уважения к каждому народу, даже малочисленному, ценить их обычаи и религиозные устои. Это всегда подчеркивает глава нашего государства Владимир Владимирович Путин, и на заседании Совета по межнациональным отношениям обязательно будет говориться о дружбе и взаимопонимании между национальностями, населяющими Россию.

Администрация Смоленской области совместно с Общественной палатой Смоленской области, общественной организацией Национальный конгресс, осуществляет большую работу по укреплению межнациональных отношений, проводя повсеместно мероприятия, которые помогают всем народам, проживающим на территории Смоленской области жить в дружбе и согласии.

Пестунов Денис Юрьевич

Председатель Общественной палаты Смоленской области

Россия – великая, самобытная, многонациональная страна. Страна с огромнейшим потенциалом, богатыми традициями и героическим народом!

Одним из важнейших условий успешного развития страны является обеспечение межнационального мира и согласия. Смоленщина является ярким этому примером. За многовековую историю здесь сформировался уникальный характер этнокультурного соседства различных народов, каждый из которых неповторим, самобытен, по праву гордится своей историей, языком, культурой, своими героями тружениками.

Во все времена единение народа было, есть и будет для нашей страны главной национальной идеей и в политическом, и в духовном плане. Это та историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее.

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».

Национальное согласие – основа нормальной обстановки в любом многонациональном государстве, и Россия в этом плане уникальная страна, потому что мы живём в мире и согласии. Многонациональна и Смоленщина, где вокруг основного русского населения объединяются представители всех других народностей.

Сегодня мы особое внимание уделяем адаптации прибывающих на Смоленщину мигрантов, помогаем им лучше понять язык, историю, традиции смолян, рассказываем о том, какие права и обязанности у них есть (они всегда могут получить бесплатную юридическую консультацию в Центре народного единства, который работает в городе Смоленске). Особо хочу отметить, что тон работе, направленной на сохранение межнационального согласия задает Национальный конгресс Смоленской области, объединяющий 23 общественные национальные организации.

Если мы научимся слушать и слышать друг друга, знать и уважать культуру друга, коллеги, соседа – тогда на нашей земле будет мир и согласие. И это уважительное отношение мы должны передать нашим детям. Ведь никогда оружие не приводило к миру, мир можно сохранить лишь при помощи диалога.