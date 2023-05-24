Мы в Сафонове живём

В социальной сети «Одноклассники»газеты «Сафоновская правда» накануне дня рождения нашего города, отметившего 8 апреля 71-ю годовщину, был объявлен фотоконкурс «Мы в Сафонове живем».

Пользователям интернета было предложено поделиться фотографиями, запечатлевшими тот или иной важный момент, отражающий события их жизни в Сафонове. Спасибо всем участникам, представившим галерею незабываемых образов, напомнившим о традициях прошлого!

Всего на конкурс было подано более 120 снимков, на которых отражены различные сферы деятельности горожан: работа, учеба, отдых, занятия по интересам.

Музыканты ВИА

Первое место по результатам голосования пользователей сети интернет заняла фотография вокально-инструментального ансамбля «Тоника». Снимок сделан во Дворце культуры в 1975 году. На нем мы видим популярную в то время в молодежной среде группу в составе Владимира Новикова, Александра Смирнова, Владимира Гляшова, Михаила Соловьева. Один из музыкантов, Александр Овдиенко, остался за кадром

Это фото, размещенное Еленой Соловьевой-Самсоновой, служит напоминанием о времени, когда на танцевальных вечерах в ДК звучала музыка вокально-инструментальных ансамблей, проникновенно исполнявших хиты тех лет: «Там, где клен шумит», «Для меня нет тебя прекрасней», «Прощай, от всех вокзалов поезда уходят в дальние края»…

И сегодня ни один праздник в городе не обходится без выступления музыкальных коллективов, талантливых вокалистов.

Несут трудовую вахту

Второе место у Надежды Игнатовой-Кулаженковой. Она так описала момент съемки: «Это я в. 2022 году в День медицинского работника». Надежда – старшая медицинская сестра кардиологического отделения Сафоновской центральной районной больницы.

Среди лидеров по количеству набранных лайков – и Любовь Володина-Мешкова, которая также прислала личное фото, сопроводив его комментарием: «На фотографии изображена я. Любовь Владимировна Володина, дежурный помощник начальника вокзала».

По количеству снимков и разнообразию сюжетов бесспорным лидером стала Галина Масютина-Репешко. В ее личном альбоме сохранилась бесценная фотоколлекция, впервые обнародованная на просторах интернета.

В прошлом Галина работала в коллективе треста «Дорогобужхимстрой», где ее отец, Александр Дмитриевич Репешко, с 1975 по 1990 год был секретарем парткома. Снимки прослеживают поистине исторические события в жизни орденоносного треста, построившего не только жилые дома в Смоленской области, но и промышленные предприятия, объекты социальной сферы. В газетном формате сложно рассказать обо всех кадрах, однако тематику хотя бы некоторых из них хотелось бы обозначить.

В 1969 году, когда тресту «ДХС» исполнилось 20 лет, в здании музыкальной школы состоялось вручение строителям орденов и медалей в честь Дня строителя.

Стали историческими кадры с совещания на строительной площадке под руководством управляющего трестом Михаила Аванесова, с рабочей комиссии во главе с главным инженером треста Владимиром Харашкевичем на строительстве девятиэтажного общежития в микрорайоне № 1. Последнее фото относится к 1976 году.

Благодарим также Людмилу Виноградову-Снопок, фотографии которой иллюстрируют жизнь коллектива завода «Авангард» (пластмасс).

Владимир Никитин поделился снимком о трудовом прошлом одной из сафоновских организаций – автоколонны №1799. Владимир написал в комментариях: «В 1967 году транспорт автоколонны № 1799 был направлен в Саратовскую область на уборку урожая. Водитель этого ЗИЛа – мой дядя Михаил Павлович Серегин. В 1975 году я пришёл с армии и какое-то время работал именно на этом автомобиле. Такая вот маленькая история нашего города».

Победителем виртуального фотоконкурса является также Светлана Дмитриева-Ефименко. Тематика снимков описана так: «Площадь Ленина. Проводы русской зимы», «Июнь 1986 года. Выпускники встречают рассвет на улице Октябрьской», «Воспитанники детского сада № 22 «Журавлик» у проходной завода пластмасс. 1987 год. Сейчас этим девчонкам и мальчишкам лет по 40! Может, кто узнает себя на этой фотографии прошлого века?

Татьяна Медкова-Селюкова со снимком, запечатлевшим сбор на лыжную прогулку комсомольцев 80-х годов завода пластмасс – также в числе лидеров по числу поставивших лайки. Поздравляем!

Публикацию подготовила Татьяна МАЗУРОВА.