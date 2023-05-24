Против наркотиков

Обнародованная на форуме бывших наркозависимых nonarko.ru официальная статистика 2022 года неумолима:

около 80 человек ежедневно умирает от последствий и осложнений употребления наркотиков в России.

Регистрируется вступление в ряды наркозависимых 250 человек каждый день.

90% наркоманов вводят наркотики внутривенно.

Этой злободневной на сегодняшний день теме было посвящено интервью нашего корреспондента с начальником отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Сафоновский» Олегом СКЛЯРОВЫМ.

– Олег Александрович, данные статистики также говорят о том, что наркомания в нашей стране стремительно молодеет, что наркодилеры выбирают жертв в учебных заведениях и социальных сетях. И хотя в России в 2022 году было заблокировано 78812 интернет-ресурсов, которые продавали, рекламировали, рассказывали о способах изготовления, ориентирах к местам реализации наркотических, галлюциногенных психоактивных средств, тем не менее едва ли не ежедневно в интернете появляется информация о задержании наркокурьеров, об обнаружении закладок в городах, поселках… Если учесть, что большинство наркозависимых не доживают до 40 лет, становится страшно за подростков и их судьбы. И возникает вопрос: как уберечь молодых людей от этой беды, научить их противостоянию наркодилерам, которые озабочены исключительно собственной наживой?

– Важной составляющей нашей работы являются встречи с активистами родительских комитетов школ, беседы с педагогами, совещания в комитете образования. Своевременность профилактической работы с подростками не вызывает сомнений.

Увы, взрослые частенько удаляются от детей, предпочитают не замечать странности в их поведении. Когда уже поздно что-либо сделать, родители оправдываются: «Мы не видели следов уколов, использованных шприцов»…Но ведь сейчас используются в основном наркотики химического происхождения, способ употребления которых иной! Большинство злоупотребляющих выбирают синтетические запрещенные к употреблению вещества и курительные миксы, что объясняется их большей доступностью и более низкой стоимостью. Странности в поведении детей, пропажа денег и вещей должны насторожить. Чем раньше вы спохватитесь, тем лучше. Учтите, что иногда привыкание к наркотикам возникает после первого же употребления.

По сути, единственная доступная нам профилактика — эта работа с подростками. Взрослым важно объяснить, что наркотики — они не об их удовольствии, а о заработке наркодилеров. О том, что втянуть в наркоманию часто может тот, кого считаешь другом. Зависимым важно втянуть как можно больше людей, не чтобы разделить радость с другими, а чтобы продолжить употребление за их счёт. Кстати, поэтому важно лечить наркоманов. Иначе каждый из них втянет в зависимость от четырех до семи человек.

В наркосфере все работает на то, чтобы как можно больше людей становились зависимыми и приносили больше денег. Никто не заботится о судьбах молодых людей, ведь даже если у них будет загублено здоровье и оборвется жизнь, они до последнего будут доставать деньги на новую дозу.

Будьте внимательны к своим детям. Будьте в курсе всего, что с ними происходит, обращайте внимания на изменения в поведении, чтоб потом не пришлось общаться с наркологами, а то и с полицией.

– По роду своей деятельности Вам приходится иметь дело с наркокурьерами, организаторами наркопритонов, изготовителями запрещенных веществ. Какие действия предпринимают сотрудники полиции для их задержания?

– С начала текущего года задержано шесть фигурантов, осуществлявших сбыт наркотических средств бесконтактным способом. Нередко наркокурьеры едут из столицы, осуществляя закладки по пути следования. В Сафонове обнаружен наркопритон. Возбуждено уголовное дело в отношении лица, систематически предоставляющего жилье для наркозависимых. Пришлось столкнуться также с изготовлением наркотиков на территории Сафоновского района. В отношении каждого из них возбуждено уголовное дело.

– Куда Вы посоветуете обращаться гражданам, заметившим нечто подобное?

– Не проходите мимо, постарайтесь позвонить по телефону «02». Наркомания является катализатором других преступлений. Поскольку человеку постоянно требуются деньги на «дозу», он совершает кражи из собственного дома и чужих домов, из торговой сети. Наркоман стремится вовлечь в употребление наркотиков окружающих, своих приятелей.

Объясните детям, что наркозависимые ведут игру со смертью, их жизнь до обидного коротка. А тот, кто осуществляет закладки и рискует попасться на распространении наркотиков, может быть осужден на срок, превышающий количество прожитых им лет.

Интервью провела Татьяна ГЛЯШОВА.