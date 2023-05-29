Смоляне приглашаются к участию в 9-м Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету – 2023»

К участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и граждане старшего возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы. Прием конкурсных работ продлится до 23 октября 2023 года.

Мероприятие проводится «Социальным фондом России» и ПАО «Ростелеком». Также содействие в организации оказывает Координационный центр реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет грамотности граждан старшего поколения.

Номинации конкурса:

— «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;

— «Мои интернет-достижения»;

— «Интернет-предприниматель»;

— «Моя общественная интернет-инициатива»;

— «Я – интернет-звезда».

— «Спасибо моему учителю»

Подведение итогов мероприятия состоится в ноябре-декабре 2023 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета». Победителей определит авторитетная Конкурсная комиссия.