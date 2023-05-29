﻿На Смоленской АЭС состоялся первый штаб по строительству энергоблоков станции замещения САЭС-2





В совещании под председательством первого заместителя генерального директора — директора филиала Концерна «Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов Алексея Жукова, которое прошло в Десногорске Смоленской области 23 мая 2023 года, приняли участие представители Смоленской АЭС, АО «Концерн Титан-2», АО «Атомэнергопроект» и АО «Оргэнергострой».

Участники штаба посетили площадку будущего строительства, объекты для размещения персонала и оборудования подрядчиков в границах территории промзоны действующих энергоблоков Смоленской АЭС.

«Для коллектива смоленских атомщиков проведение первого штаба по сооружению новых энергоблоков — это долгожданное и значимое событие, которое дает старт дальнейшему, практическому развитию проекта Смоленской АЭС-2, а значит, ставит перед нами серьезные и ответственные задачи», — отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

Как сообщил в свою очередь заместитель директора Смоленской АЭС Сергей Громов, в этом году завершаются инженерные изыскания, заключён договор на выполнение строительно-монтажных работ и разработку рабочей документации с концерном «Титан-2», который выступит Генеральным подрядчиком. «В ближайшей перспективе будет разработана проектная документация на подготовительный период строительства САЭС-2, что даст возможность начать подготовку к сооружению объектов строительно-монтажной базы для обеспечения сооружения САЭС-2: объектов складского хозяйства, бетоносмесительных узлов, инженерных сетей, АБК и др), а также строительство подъездных и внутриплощадочных дорог», — прокомментировал он.

Было отмечено, что в соответствии с графиком 1-го уровня сооружения энергоблоков №1 и №2 САЭС-2 к 2026 году должна быть готова проектная документация на основной период сооружения, пройдена главная Государственная экспертиза и получено разрешение на строительство новых энергоблоков.

Также на совещании обсуждался широкий круг вопросов, связанных с вариантами обеспечения строительной площадки электроэнергией, теплом, водой хозяйственно-питьевого, технического и противопожарного назначения. Кроме того, была рассмотрена возможность привлечения местных подрядных организаций для выполнения строительных работ подготовительного периода, что позволит обеспечить трудовую занятость местного населения и привлечь налоговые средства в местный бюджет.

Смоленская АЭС-2 будет реализована по проекту ВВЭР в составе двух энергоблоков поколения «3+» с водо-водяными реакторами установленной электрической мощностью 2400 МВт (с возможностью расширения до четырёх энергоблоков). Цель сооружения – замещение выбывающих мощностей Смоленской АЭС. В перспективе проект САЭС-2 планируется сделать типовым для сооружения в будущем новых энергоблоков в Российской Федерации. А часть технических решений, принятых в проекте сооружения энергоблоков №1 и №2 САЭС-2 будут оптимизированы для обеспечения конкурентоспособности проекта АЭС при строительстве за рубежом.

Сегодня энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС