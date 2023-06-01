Смоленская область присоединилась к Неделе отказа от табака

По данным Всероссийской организации здравоохранения, 10 лет назад от последствий потребления никотина погибли около 6 миллионов человек, более 600 000 человек подверглись воздействию вторичного табачного дыма. Предполагалось, что если не остановить табачную эпидемию, то к 2030 году она приведет к смерти 8 миллионов человек. Но это произошло гораздо раньше, в 2023 году. Причём 1,2 миллиона из них – пассивные курильщики. Наша страна заняла четвертое место в антирейтинге стран, в которых табак уносит максимальное число жизней.

Осознав все серьезность происходящего, в стране началась активная борьба с табакокурением. Цель – сократить долю курильщиков, сохранив их здоровье.

– Курение наносит колоссальный вред всему организму, поскольку нет ни одного органа, который не подвергался бы его токсичному воздействию, – говорит главный внештатный профилактолог Смоленской области, заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики ОГАУЗ СОВФД Наталья Лебедева. – При выкуривании пачки сигарет человек вводит в организм свыше 400 мл угарного газа, в результате концентрация карбоксигемоглобина в крови возрастает до 7-10%. Все органы и системы курильщика постоянно сидят на голодном кислородном пайке. После проникновения сигаретного дыма в лёгкие никотин попадает в мозг уже через 7 секунд. Мозговые процессы на время возбуждаются, а затем надолго тормозятся. Органы дыхания принимают на себя атаку.

Также внесла свои коррективы пандемия. Первые исследования показали, что постоянно подвергающиеся воздействию табачного дыма легкие оказываются более уязвимыми при тяжелых формах болезни.

Курение приводит к ряду необратимых изменений организма. В настоящее время фиксируется активный рост заболеваемости хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) и различными онкологическими заболеваниями, связанными с курением.

Биологически активные вещества, содержащиеся в табаке, побуждают сердечную мышцу работать в более учащённом ритме, сосуды становятся более жёсткими, ухудшается периферическое кровообращение, которое впоследствии может привести к гангрене нижних конечностей.

Курить начинают чаще всего в детском и подростковом возрасте. По статистике, 30% детей и подростков воспринимают курение как развлечение, 20% подражают взрослым. 40% девочек считают, что благодаря курению они смогут похудеть и выглядеть эффектнее. Подростки курят, чтобы справиться с чувством беспокойства и раздражительности.

По данным официальной статистики, за последние годы наблюдается замедление темпов снижения распространенности курения и прирост потребления никотинсодержащей продукции: вейпов, электронных сигарет, продуктов нагревания табака, кальянов и бездымного табака.