Для детей участников СВО организовали познавательно-развлекательную программу

1 июня, в День защиты детей, для ребят из семей участников СВО провели развлекательную программу. Организатор мероприятия – открывшийся накануне региональный филиал Государственного фонда «Защитники Отечества».

Сотрудники центра провели для детей мастер-классы по изготовлению значков из фетра и браслетов. Все поделки отправятся в качестве небольших сувениров бойцам в зону СВО. Кроме этого, ребят развлекали ростовые куклы – Миша и Пчела. Каждый участник мероприятия получил флаер, предусматривающий угощение сладкой ватой и мороженым, а также посещение аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха «Лопатинский сад».

Руководитель регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Наталья Полушкина, давая старт праздничному мероприятию, отметила:

«Детство у детей должно быть всегда. И сделать его счастливее – наш долг. Особенно, когда речь идёт о ребятах, чьи родители не могут быть рядом. Самоотверженные защитники Отечества, наши герои, которыми мы гордимся, должны быть уверены: их близкие находятся под нашей общей защитой, окружены вниманием и заботой всегда, не только в праздничные дни».