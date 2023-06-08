Наша сила в единстве

Руководитель Смоленского комитета семей воинов Отечества высказалась о значимости и необходимости защиты Родины



«Мы гордимся нашими военнослужащими, которые сейчас находятся в зоне СВО. Я с ними на связи с первых дней и не понаслышке знаю, как им нелегко обеспечивать безопасность нашего государства, нашей Родины! Полностью поддерживаю идею создания нового именного воинского формирования «Кривичи». Ведь только объединившись, мы сможем победить. Безусловно, все, кто отправляется в зону СВО, идут служить по контракту – истинные воины Отечества. Благодаря им, у нас и у наших детей здесь, в тылу, покой и мирное небо над головой», — отмечает руководитель Смоленского комитета семей воинов Отечества Лилия Ивановна Сенькова.