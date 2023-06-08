Смоленская область присоединилась к Неделе сохранения здоровья детей

В нашей стране уделяется особенное внимание здоровью каждого ребенка. Это одна из приоритетных задач государственной политики РФ, ведь сегодняшние дети – это будущее России. Забота о них начинается еще до момента рождения и продолжается в условиях участковых поликлиник вплоть до наступления совершеннолетия. В целях раннего выявления различных наследственных

и врождённых заболеваний каждому новорожденному проводится комплекс исследований, который позволяет своевременно диагностировать болезни в первые дни жизни ребенка и вовремя начать лечение. Далее, согласно национальному календарю, проводится вакцинация и диспансеризация детей, а в дошкольных

и школьных учреждениях – регулярные медицинские осмотры.

По данным статистики, дети составляют около 18% всего населения Смоленской области. Из них дошкольников в возрасте до шести лет – 63 тысячи человек, детей школьного возраста (7-17 лет) – около 100 тысяч. В последние годы отмечается рост показателя общей заболеваемости среди детей.

В структуре общей заболеваемости детей Смоленской области в возрасте от 0 до 14 лет первое место занимают болезни органов дыхания – 57% всей заболеваемости, на втором месте – травмы (около 6%), далее следуют болезни глаза и его придаточного аппарата (5,4%), болезни костно-мышечной системы (4,7%), болезни органов пищеварения (4,7%), заболевания кожи и подкожной клетчатки (3,7%), инфекционные и паразитарные болезни (2,3%).

Первое место в возрастной категории 15-17 лет также занимают болезни органов дыхания – 30% от общей заболеваемости, второе место приходится

на заболевания костно-мышечной системы (12%), третье и последующие места

в структуре заболеваемости занимают болезни глаза (11%), органов пищеварения (8,2%), травмы (5,4%), болезни нервной системы (5,3%).

Особую тревогу вызывает стремительный рост детского и подросткового ожирения из-за малоподвижного образа жизни детей и подростков.

– К сожалению, статистика неумолимо констатирует ухудшение общего состояния здоровья детей в России. Этому способствует множество факторов:

не слишком благополучная экологическая обстановка, переутомление

из-за нагрузки в детском саду, школе, перегруженность детей послешкольными

и дополнительными занятиями. Влияние многочисленных технических устройств

и цифровых гаджетов, стремительный ритм жизни и установки современного общества также влияют на ухудшение показателей здоровья детей, – рассказала врач-педиатр Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяна Чемова.

Укрепление здоровья ребенка – это не периодические мероприятия,

а идеология воспитания, поведенческая база, которая останется с человеком на всю жизнь. Приучение с раннего детства к активному образу жизни, правильному распорядку дня, полезным привычкам – это вклад в будущее ребенка. Главную роль в этом процессе играют родители, а помочь им получить нужную и достоверную информацию помогают медицинские и педагогические работники.